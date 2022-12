Cristiano Ronaldo dove gioca ora? La nuova squadra del 2023

Lasciato il Manchester United, Cristiano Ronaldo ha firmato fino al 2025. Poi avrà un ruolo fondamentale come ambasciatore per i Mondiali.

Nuovo anno, nuova squadra per Cristiano Ronaldo. Dopo aver militato nello Sporting Lisbona, nel Manchester United, nel Real Madrid e nella Juventus, co ritorno in Premier dopo l'addio ai bianconeri, per il lusitano è tempo di iniziare un'avventura mai vista prima, lontano dall'Europa.

Dopo tante voci durante i Mondiali, il trasferimento di Cristiano Ronaldo è divenuto realtà a poche ore dal termine del 2022, con l'annuncio ufficiale da parte dello stesso giocatore portoghese e del suo nuovo club. Niente ritorno in Portogallo o trasferimento nella Major League soccer statunitense.

DOVE GIOCA CRISTIANO RONALDO?

Il giocatore portoghese ha scelto l'Al-Nassr per i prossimi anni. Cristiano Ronaldo giocherà nel campionato dell'Arabia Saudita e in caso di qualificazione, nella Champions League asiatica del 2023/2024. Il contratto siglato è valido fino al 2025, con ulteriore prolungamento dell'accordo fino al 2030 in qualità di ambasciatore per la possibile organizzazione del Mondiale 2030 da parte dell'Arabia Saudita.

QUANTO GUADAGNA? LO STIPENDIO

Cristiano Ronaldo ha uno stipendio base di 70 milioni di euro con l'Al-Nassr. Grazie a sponsor e bonus, però, il suo contratto potrebbe portarlo a guadagnare qualcosa come 200 milioni in ogni stagione nel campionato dell'Arabia Saudita. Fino ad un miliardo come giocatore prima e ambasciatore per i Mondiali poi.