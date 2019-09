Cristiano Ronaldo implacabile: vuole il titolo di capocannoniere all-time delle qualificazioni

A quota 21, Cristiano Ronaldo può diventare il giocatore con più reti nella storia delle qualificazioni all'Europeo: è a -2 da Robbie Keane.

Cristiano Ronaldo non si ferma mai. Il portoghese punta a superare Robbie Keane nella classifica marcatori di sempre delle qualificazioni agli Europei. L’attaccante della , al momento, è fermo a quota ventuno goal e per agganciare il bomber irlandese (arrivato a ventitre reti segnate) basterebbe soltanto una doppietta.

Dopo il sigillo contro la , Cristiano si pone come nuovo traguardo da raggiungere anche lo score più alto di goal messi a segno in tutta la storia dei turni preliminari, con il gradino più alto del podio non così difficile da raggiungere data l’abilità del centravanti nel bruciare record su record.

Robbie Keane si è fermato a quota ventitre, con soltanto due reti a dividerlo dall’ex . CR7, dopo aver aggiornato il suo palmarès con la vittoria dello Scudetto in maglia Juventus, punta al primato tra i cannonieri più famosi di sempre nella storia delle qualificazioni agli Europei.

Domani l’incontro contro la Lituania, occasione per il lusitano di raggiungere un altro trionfo ai fini delle statistiche. L’ennesimo, vista la sua carriera ricca di successi.