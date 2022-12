Il lusitano approda in Arabia Saudita e i social dell'Al-Nassr aumentano in maniera esponenziale: milioni di followers dopo il trasferimento.

Il trasferimento più importante nella storia del calcio asiatico ed arabo. Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr era nell'aria da diverse settimane, divenuto ufficiale a poche ore dall'inizio del nuovo anno. Un accordo che porta grande prestigio al campionato dell'Arabia Saudita e a tutto il Medio Oriente.

Cristiano Ronaldo porterà con sè la grande forza realizzativa mostrata nell'ultimo ventennio, ma anche quella mediatica. Il trasferimento all'Al-Nassr è un'operazione sportiva, ma che ha ovviamente grosse ripercussioni sul marketing. Maglie, sponsor e ovviamente socia.

Prima del trasferimento di Cristiano Ronaldo, l'Al-Nassr aveva circa 700.000 followers su Instagram, cresciuti pian piano con l'inizio delle voci sulla nuova avventura del portoghese. Giunti a 800.000, dopo l'ufficialità tutti i dati social del club arabo sono aumentati in maniera esponenziale.

Twitter, Facebook e soprattutto Instagram hanno visto i followers salire vertiginosamente: solo in quest'ultimo social si è passati da 800.000 a 5 milioni nel giro di poche ore. La potenza di Cristiano Ronaldo, seguito in ogni dove dall'intero pianeta, in qualasiasi squadra.