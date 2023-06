Il fuoriclasse portoghese scommette sul futuro del campionato saudita: "Credo che potrà diventare tra i migliori cinque al mondo".

Stagione chiusa con zero titoli all'attivo per Cristiano Ronaldo, che probabilmente immaginava un esito diverso per l'inizio dell'esperienza in Arabia Saudita: col suo Al-Nassr non è riuscito a laurearsi campione, terminando al secondo posto a -5 dall'Al-Ittihad.

Nessuna gioia nemmeno in King's Cup e nella Supercoppa nazionale, dove l'eliminazione è arrivata in entrambi i casi in semifinale.

Intervistato sui canali ufficiali della Saudi Pro League, l'ex Real Madrid ha confessato l'amarezza per non aver portato a casa nemmeno un trofeo: l'obiettivo è quello di riprovarci il prossimo anno.

"Beh, le mie aspettative erano un po' diverse. Ad essere onesti, mi aspettavo di vincere qualcosa quest'anno, ma non va sempre come pensiamo o come vogliamo: a volte abbiamo bisogno di passione, caparbietà e perseveranza per ottenere i risultati migliori. Quindi, tuttora credo che il prossimo anno miglioreremo molto. Diciamocelo: negli ultimi 5 o 6 mesi la squadra ha fatto molti passi in avanti, così come il campionato e tutte le altre squadre. Certe volte ci vuole tempo, ma se ci credi e hai fiducia nei tuoi obiettivi, penso che tutto sia possibile. Mi aspettavo di vincere qualcosa quest'anno, ma non è stato così; però, sono davvero ottimista e fiducioso che le cose cambieranno il prossimo anno e che andremo alla grande. Quindi, crediamoci e mettiamoci al lavoro".

Secondo Ronaldo, il massimo campionato saudita è destinato a diventare uno dei tornei più prestigiosi del pianeta.

"Il campionato è magnifico, anche se credo che abbiamo molte opportunità di crescita. La competizione è davvero alta. Ci sono ottime squadre, ottimi giocatori arabi, ma le infrastrutture devono migliorare ancora un po'. Gli arbitri e il sistema VAR, per esempio, dovrebbero essere un po' più rapidi. Si tratta di migliorare alcuni dettagli. Ma sono felice qui, voglio continuare qui, e continuerò qui. E penso che, se nei prossimi cinque anni continueranno a lavorare come stanno facendo, il campionato saudita potrà essere tra i primi cinque al mondo".

Si parla di un possibile approdo in Arabia Saudita di altre star del calibro di Lionel Messi e Karim Benzema, eventuali arrivi che darebbero ulteriore lustro a tutto il movimento.

"Che siano grandi giocatori, giovani o 'vecchi', se verranno, saranno i benvenuti. Perché se questo accade, il campionato migliorerà".