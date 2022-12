Il difensore classe 1986 è pronto a tornare in Italia e al Genoa dopo l'esperienza in Major League Soccer: manca solo il via libera del Toronto.

Domenico Criscito torna a casa. Il difensore classe 1986 è pronto a riabbracciare l’Italia e il Genoa dopo l’esperienza, durata sei mesi, al Toronto in MLS. Il calciatore partenopeo è ad un passo dal vestire nuovamente la maglia del Grifone.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Criscito - che compirà 36 anni il prossimo 30 dicembre - sta risolvendo le ultime pratiche prima di tornare ufficialmente a difendere i colori rossoblu.

Il difensore è in attesa di un foglio del Toronto, club in cui ha militato e che ha lasciato ufficialmente lo scorso novembre, come annunciato nella nota della società canadese.

In realtà, il Toronto aveva addirittura comunicato la decisione di Criscito di appendere gli scarpini al chiodo e ritirarsi dal calcio giocato:

“Il difensore del Toronto FC Domenico Criscito ha annunciato oggi che si ritirerà dal calcio professionistico. Il difensore della nazionale italiana conclude una carriera di 19 anni che lo ha visto giocare nella Major League Soccer, le massime divisioni di Italia e Russia, oltre che per la nazionale italiana. Difensore mancino, Criscito ha segnato 51 gol in 554 presenze nelle principali competizioni europee, tra cui Serie A, Russian Premier League, UEFA Champions League, UEFA Europa League, Coppa del Mondo FIFA e UEFA Nations League”.

Il calciatore, però, aveva smentito, rimandando la decisione definitiva sul suo futuro:

"Grazie mille Toronto Fc per questi sei mesi, mi avete accolto come se fossi uno di voi da tanto tempo e per questo vi ringrazierò per sempre. E' stata un'esperienza bellissima sia per me che per la mia famiglia. Adesso per noi è momento di tornare a casa ma sarete sempre nel nostro cuore. Riguardo il mio futuro entro fine anno prenderò una decisione".

Ora la decisione di tornare in campo con il Genoa, il club in cui Criscito è cresciuto calcisticamente e ha totalizzato 30 goal e 13 assist in 274 gare tra tutte le competizioni.

L’esperienza oltreoceano con la maglia del Toronto in Major League Soccer si è conclusa con 1 goal contro i New England Revolution in 16 presenze.

Risolta la questione burocratica, Domenico Criscito tornerà ad allenarsi con il Genoa di Gilardino e e firmerà un nuovo contratto.

La nuova avventura, l’ennesimo capitolo della storia d’amore tra il difensore classe 1986 e il Grifone, è pronta a cominciare.