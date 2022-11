Criscito lascia il Toronto: l'ex Genoa è tornato in Italia

L'ex Genoa ha lasciato il Canada ed è già rientrato in Italia. Non ancora noti i motivi alla base della sua decisione.

Finisce dopo solo 4 mesi l'avventura canadese di Domenico Criscito. Il difensore del Toronto ha deciso di interrompere il contratto con il club di MLS.

Come riferisce Sky, l'ex Genoa è già rientrato in Italia per la pausa Mondiale e domenica era in tribuna al Ferraris per assistere alla sfida dei rossoblù contro il Como.

Il difensore non ha ancora spiegato i motivi alla base della sua decisione di lasciare il Toronto. A breve ci si attende una sua dichiarazione al riguardo.

Ora Criscito dovrà scegliere se continuare a giocare o iniziare fin da subito i corsi di Coverciano per intraprendere la carriera di allenatore.

L'ex Genoa ha disputato 15 partite con il Toronto FC, segnando anche un goal.