Criscito, addio al calcio con goal: rigore decisivo in Genoa-Bari 4-3

Criscito lascia il calcio giocato con rigore trasformato al 95', nella stessa porta del rigore parato da Audero un anno fa.

Non poteva esserci un epilogo migliore per Domenico Criscito, la cui storia col calcio giocato è ufficialmente finita: stavolta per davvero, con un futuro da dirigente a fare da ipotesi per continuare a lottare per il bene del Genoa.

Il capitano è tornato in rossoblù a fine 2022, dopo l'esperienza al Toronto che sembrava aver messo fine all'avventura agonistica: troppo forte il richiamo del 'Grifone', unitamente alla voglia di riscatto e al compito di riportarlo in Serie A.

Missione compiuta grazie al secondo posto conquistato nella stagione regolare di Serie B, consolidato col pirotecnico 4-3 inflitto al Bari al 'Ferraris' nel 38° e ultimo turno: di Criscito il goal decisivo al 95', su calcio di rigore assegnato per una trattenuta vistosa alla maglia di Badelj da parte di Maiello.

Criscito ha spiazzato il portiere avversario e ha festeggiato baciando la maglia, segnando proprio nella porta in cui, un anno fa, Audero gli parò un altro penalty e sempre al 95' di un derby con in palio la salvezza: allora furono le lacrime a rigare il volto dell'ex Juventus, travolto dalla frustrazione di aver 'tradito' il suo popolo.

Con questo peso sulla coscienza non sarebbe proprio stato possibile convivere: da qui il ritorno a Genova e il lieto fine di una storia che potrebbe proseguire in un'altra veste. Sempre, ovviamente, a tinte rossoblù.