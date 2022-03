Crespo nuovo allenatore dell'Al Duhail: manca solo l'ufficialità

A circa 5 mesi dall'addio al San Paolo, Hernan Crespo sta per tornare in panchina. Prossima tappa in Qatar, dove guiderà l'Al Duhail.

Come riferisce 'Tyc Sports', l'ex attaccante di Parma, Lazio, Inter, Milan e Genoa a giorni verrà annunciato quale nuovo allenatore del club arabo in sostituzione di Luis Castro.

Crespo firmerà un contratto fino a giugno del 2023 e avrà l'occasione di riscattare l'esonero maturato lo scorso ottobre, quando è stato sollevato dell'incarico da parte del San Paolo.

'Valdanito', 46 anni, dopo aver lasciato il calcio giocato ha allenato Parma Primavera, Modena, Banfield, Defensa y Justicia e appunto in Brasile. A breve, volerà in Qatar per sposare la causa dell'Al Duhail.