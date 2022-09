Cremonese-Lazio 0-4: Immobile, Milinkovic-Savic e Pedro trascinano i biancocelesti

La squadra di Sarri cala il poker allo 'Zini': doppietta di Immobile a precedere gli acuti di Milinkovic-Savic e Pedro.

La Lazio domina allo 'Zini' e sbriga, in un tempo, la pratica Cremonese: la squadra di Sarri vince 3-0 e sale a quota 14 punti in classifica.

Succede tutto in una prima frazione di gioco letteralmente a tine biancocelesti: alla Lazio, infatti, bastano sette minuti per stappare il match con il solito Immobile che - su imbeccata di Milinkovic-Savic - salta Chiriches e supera imparabilmente Radu.

Lo stesso centravanti in maglia numero 17 si procura e trasforma il rigore del 2-0, assegnato dopo check da parte del VAR per un tocco mano di Lochoshvili a murare la conclusione dell'attaccante laziale.

In pieno recupero c'è festa anche per Milinkovic-Savic che insacca da due passi sfruttando la respinta di Radu sulla precedente conclusione di Zaccagni.

Nella seconda parte di gara, gli ospiti gestiscono lo operazioni con grande disinvoltura e nel finale c'è spazio anche per Pedro che griffa il definitivo 0-4.

LA FOTO | CREMONESE-LAZIO, I GOAL | CREMONESE-LAZIO, LA MOVIOLA | CREMONESE-LAZIO, IL TABELLINO E LE PAGELLE

LA FOTO

Getty

CREMONESE-LAZIO, I GOAL

7' - CREMONESE-LAZIO 0-1, IMMOBILE | Filtrante di Milinkovic-Savic per Immobile che salta Chiriches prima di infilare imparabilmente Radu.

21' - CREMONESE-LAZIO 0-2, RIG. IMMOBILE | La conclusione di Immobile viene murata con la mano da Lochoshvili. Dal dischetto di presenta lo stesso attaccante che trasforma imparabilmente.7

45'+2 - CREMONESE-LAZIO 0-3, MILINKOVIC-SAVIC | Conclusione di Zaccagni, Radu respinge corto e sulla ribattuta si avventa Milinkovic-Savic che insacca il tris.

79' - CREMONESE-LAZIO 0-4, PEDRO | Verticale di Luis Alberto per Immobile, lancio del 17 per Pedro che non lascia scampo a Radu con una conclusione imparabile.

CREMONESE-LAZIO, LA MOVIOLA

L'unico episodio da lente d'ingrandimento matura al 20' del primo tempo quando la conclusione di Immobile viene murata in angolo da Lochoshvili. L'arbitro Orsato indica inizialmente il calcio d'angolo ma dopo l'on field review ravvisa la deviazione con la mano da parte del centrale grigiorosso e assegna il rigore poi trasformato dallo stesso Immobile.

CREMONESE-LAZIO, IL TABELLINO E LE PAGELLE

CREMONESE-LAZIO 0-4

MARCATORI: 7' Immobile, 22' rig. Immobile, 45'+2 Milinkovic-Savic, 79' Pedro

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches (28' Bianchetti), Lochosvili (46' Vasquez); Sernicola, Escalante (46' Ascacibar), Meité (63' Pickel), Valeri; Zanimacchia (80' Milanese; Dessers, Okereke.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric (78' Gila), Casale (57' Romagnoli), Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino (67' Vecino); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni (57' Pedro).

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Casale (L), Vasquez (C), Sarri (L),

Espulsi: -