CREMONESE-ALESSANDRIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Cremonese-Alessandria

• Data: martedì 5 aprile 2022

• Orario: 19:00

• Canale TV: DAZN, SKY SPORT (canale 256 satellite), Helbiz Live

• Streaming: DAZN, SkyGo, NOW, Helbiz Live

La Cremonese insegue tre punti preziosi in ottica promozione diretta in Serie A. La capolista del campionato cadetto ospita l'Alessandria quando mancano solo sei partite alla fine della stagione.

I lombardi arrivano all'appuntamento dopo il pareggio ottenuto contro la Reggina, un mezzo passo falso che non ha però intaccato la posizione di vertice.

Pareggio nell'ultimo impegno anche per l'Alessandria: 2-2 contro la Spal. I piemontesi sono in zona playout e una vittoria in esterna darebbe una grossa mano ad evitare il pericolo spareggio per la serie C.

All'andata a vincere è stata l'Alessandria grazie al goal decisivo messo a segno da Mattia Mustacchio nella ripresa.

Tutte le informazioni utili sulla partita: dall’orario a dove vederla in tv e streaming, passando per le formazioni.

CREMONESE-ALESSANDRIA ORARIO

La sfida tra Cremonese e Alessandria si giocherà martedì 5 aprile alle ore 19 allo stadio Giovanni Zini.

DOVE VEDERE CREMONESE-ALESSANDRIA IN TV

Saranno diverse le opzioni per seguire la sfida in televisione. La gara sarà trasmessa da DAZN e sarà dunque visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app. Un alternativa su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora su dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida dello Zini sarà trasmessa anche da Sky e in questo caso il canale di riferimento sarà Sky Sport (numero 256 del satellite).

Un’ulteriore opzione è rappresentata Helbiz Live. Anche in questo caso il match sarà visibile su smart tv attraverso l’apposita app.

CREMONESE-ALESSANDRIA IN DIRETTA STREAMING

Cremonese-Alessandria sarà ovviamente visibile anche in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone, attraverso le apposite app, o ancora su pc e notebook collegandosi ai siti ufficiali di DAZN, Sky ed Helbiz.

Infine c'è NOW, servizio streaming live e on demand di Sky che offre anche la visione delle gare del campionato di Serie B, riservato agli utenti che acquistano il Pass Sport.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-ALESSANDRIA

deve rinunciare a Crescenzi, espulso contro la Reggina. Il tecnico dei lombardi proporrà dunque una formazione con Carnesecchi in porta, Sernicola e Fiordalisi esterni e la coppia di centrali composta da Bianchetti e Okoli. In mediana spazio a Calzania e Castagnetti, con Zanimacchia, Gaetano e Strizzolo sulla trequarti. Unico riferimento offensivo sarà Ciofani.

L'articolo prosegue qui sotto

Longo risponde con il 3-4-1-2. Plisseri tra i pali, Prestia, Di Gennaro e Mantovani trio difensivo. Mustacchio e Lunetta esterni di centrocampo, con Ba e Milanese nel cerchio centrale. Fabbrini e Chiarello a sostegno di Corazza unica punta.

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Fiordalisi; Calzania, Castagnetti; Zanimacchia, Gaetano, Strizzola; Ciofani. All Pecchia.

ALESSANDRIA (3-4-2-1): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Mantovani; Mustacchio, Ba, Milanese, Lunetta; Fabbrini, Chiarello, Corazza. All. Longo