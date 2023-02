Il creatore di 'Holly e Benji' è il presidente del Nankatsu: l'obiettivo è la promozione in prima serie

Yoichi Takahashi sogna in grande con il suo Nankatsu SC, club rilevato nel 2019: è pronto a dedicarsi a tempo pieno al ruolo di presidente.

Dalla sua matita sono nate le storie che hanno fatto breccia nel cuore di milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo, attratti dalle avventure di 'Holly e Benji', celebre manga giapponese dal nome originario di 'Captain Tsubasa': Yoichi Takahashi sembra essere prossimo alla 'pensione' per quanto concerne il lavoro da fumettista, per intraprendere una nuova vita. Sempre legata al mondo del calcio, stavolta in maniera decisamente diretta.

Nel 2019 ha infatti rilevato la proprietà del Nankatsu SC, proprio la denominazione della squadra capitanata da Tsubasa: Takahashi ha intrapreso un percorso che ha portato la società fino alla quinta divisione con l'obiettivo, nemmeno tanto celato, di giungere tra le grandi in J.League.

Per riuscire nell'intento, sarebbe intenzionato a ultimare la serie di fumetti per dedicarsi a tempo pieno all'attività presidenziale: come riferito da 'Tuttosport', sarebbe in cantiere addirittura la costruzione di un nuovo stadio dal nome 'Captain Tsubasa Stadium', segno tangibile del carattere ambizioso del progetto. All'interno dell'impianto, peraltro, dovrebbe essere presente anche un museo con i cimeli della serie animata che tanti seguaci ha conquistato in giro per il pianeta durante tutti questi anni.

Accompagnato in questa avventura dagli ex nazionali Junichi Inamoto e Yasuyuki Konno, Takahashi vuole scrivere un'altra pagina di storia dopo aver contribuito alla diffusione capillare del calcio in Giappone: una crescita di tutto il movimento confermata, peraltro, dalle imprese della nazionale agli ultimi Mondiali qatarioti con i successi su Germania e Spagna nel girone e la sfortunata eliminazione ai calci di rigore contro la Croazia agli ottavi.