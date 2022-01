Covid tra i calciatori, il nuovo decreto 'salva' la Serie A

L'impennata dei casi di Covid ha colpito anche il calcio. Attualmente infatti sono 52 i giocatori risultati positivi in Serie A ma, nonostante questo, la giornata in programma il giorno dell'Epifania non è a rischio rinvio.

Il motivo, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', sta nel decreto emesso a Natale dal Governo che ha radicalmente cambiato i termini della quarantena per coloro che hanno già fatto la terza dose di vaccino o per cui sono passati meno di quattro mesi dalla seconda dose. Dunque la stragrande maggioranza dei calciatori di Serie A.

Coloro che vengono a contatto con un soggetto positivo, non devono più isolarsi ma semplicemente sottoporsi a un tampone antigentico alla comparsa dei primi sintomi. Una novità che riduce drasticamente i margini di manovra delle ASL, ovvero gli enti che nella scorsa stagione avevano imposto il rinvio di alcune gare tra cui quella tra Juventus e Napoli.

Le ASL adesso potranno intervenire solo in caso di un focolaio con numerosi positivi all'interno dello stesso gruppo squadra. Cosa che finora non si è fortunatamente verificata.

La situazione più a rischio resta quella che riguarda la Salernitana, dove i giocatori attualmente positivi al Covid sono cinque e la cui partita contro l'Udinese prima della pausa natalizia non si è giocata proprio a causa dell'intervento dell'ASL.