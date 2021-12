Covid in Inghilterra: niente replay per 3° e 4° turno di FA Cup

Il Covid torna a far paura, anche nel calcio. Lo sanno bene in Inghilterra, dove per alleviare un calendario fitto di impegni, a fronte dell'aumento dei casi nel Paese è stato deciso di ridurre il numero delle partite. Come? Intervenendo sulla FA Cup.

L'articolo prosegue qui sotto

La Football Association, infatti, ha annunciato che per quanto riguarda il terzo ed il quarto turno di una delle competizioni nazionali non saranno previsti eventuali replay. I match che termineranno in parità, non verranno disputati nuovamente a campo invertito bensì proseguiranno ai tempi supplementari e - se necessario - con i calci di rigore. Un modo per determinare seduta stante la squadra qualificata e non dover prevedere in calendario un'ulteriore partita che possa congestionarlo. Il programma natalizio della Premier, invece, non subirà modifiche.

Una stretta diventata fondamentale alla luce delle numerose positività al Covid che si stanno riscontrando Oltremanica e i rinvii di diverse gare professionistiche: lo spettro emergenza, è di nuovo presente.