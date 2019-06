Cellulare d'oro per ogni giocatore del Liverpool: cover con copertura da 4000 euro

I giocatori del Liverpool hanno ricevuto una cover letteralmente d'oro per i propri cellulari: sopra inciso nome, numero e logo della Champions.

Una vittoria d'oro per il e il suo movimento, dopo anni di delusioni in campionato e in Europa. Il successo in dei Reds riporta la squadra di Anfield tra le migliori al mondo, ricoprendo d'oro il club e i suoi giocatori. Letteralmente, visto il regalo a Salah, Mane e compagni.

Per festeggiare il successo a Madrid, infatti, i giocatori del Liverpool hanno ricevuto una cover per il cellulare a testa, con inciso sopra il proprio cognome, il proprio numero e il logo della Champions. E fino a qui nulla di strano: peccato che la copertura del cellulare sia a oro 24 carati.

Il prodotto è stato realizzato e donato da iDesign Gold, un marchio specializzato in cover di questo tipo, molto in voga tra gli sportivi: calciatori, giocatori di pallacanestro e pugili hanno spesso mostrato questo regalo, ma stavolta l'ordine è stato per tutta una squadra.

Il servizio è tra l'altro disponibile anche in platino o rosa, ma non si tratta di un regalo per tutte le tasche: la cover in questione costa 4000 euro. Un celluare dorato dopo una vittoria d'oro per tutto il Liverpool, detto fatto a pochi giorni dal 2-0 al .

Regali del genere a squadre capaci di salire sul tetto del mondo o d'Europa non sono certo novità assolute. Basti pensare che Cristiano Ronaldo fece un regalo simile ai compagni del dopo il successo in Champions nel 2018: un orologio da 8000 euro ad ogni giocatore, membro dello staff e dirigente.

Anche Griezmann si rese protagonista di un gesto simile, ordinando anelli in stile successo del Super Bowl per celebrare la vittoria del Mondiale in terra russa. Ad ognuno il suo.