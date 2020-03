Coutinho verso l'addio al Bayern: il Barcellona cerca nuovi acquirenti

Il Bayern non sembra disposto a riscattare il cartellino di Philippe Coutinho. Il Barcellona al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.

Quando è approdato al nel gennaio del 2018 a fronte di un esborso da 120 milioni di euro, ai quali sarebbero poi eventualmente stati aggiunti altri 40 di bonus, sono stati in molti a pensare che quello messo a segno dai blaugrana fosse uno dei colpi più importanti in assoluto degli ultimi anni.

In realtà, Philippe Coutinho, al Barça non è riuscito a consacrarsi come in tanti avrebbero immaginato, tanto che la scorsa estate si è trasferito al con la formula del prestito con un diritto di riscatto fissato a 110 milioni.

Secondo quanto riportato da Sport, la speranza del Barcellona era quella che il club bavarese decidesse di comprare a titolo definitivo il cartellino dell’asso brasiliano, ma a quanto pare il Bayern non solo non è disposto a versare i 110 milioni previsti dall’opzione a favore, ma non vuole nemmeno arrivare ai 90 milioni che rappresentano la cifra minima che i catalani sarebbero disposti ad accettare.

Altre squadre

Coutinho non rientra più nei piani del Barcellona e a questo punto la volontà è trovargli un’altra sistemazione, evitando al contempo un’importante perdita economica (90 milioni sarebbe la cifra minima per raggiungere l’obiettivo). I blaugrana sono disposti ad ascoltare offerte, ma l’opzione più probabile è quella che il giocatore venga mandato nuovamente altrove in prestito oneroso con diritto di riscatto ad un club disposto a pagare interamente il suo ricco ingaggio.