Coutinho può tornare in Premier: Chelsea e Manchester United alla finestra

Il futuro di Philippe Coutinho potrebbe essere in Premier League: Chelsea, Manchester United e Tottenham vigilano la sua situazione.

L'impatto di Philippe Coutinho col può dirsi positivo: sette goal in stagione e tante buone prestazioni che potrebbero indurre i bavaresi a riscattarlo dal in estate, seppur i 120 milioni previsti siano una cifra alquanto onerosa.

Qualora i campioni di dovessero decidere di non effettuare una spesa così ingente, le pretendenti per il brasiliano uscirebbero allo scoperto: il Barcellona non avrebbe problemi a concedere l'ok per un trasferimento in Premier League, campionato già assaporato dall'ex ai tempi del .

Come riportato da 'Mundo Deportivo', tra le società interessate a Coutinho figurano il (che potrà operare sul mercato in entrata dopo aver scontato la sanzione della FIFA), il e il , che l'aveva già cercato alcuni mesi fa.

In Catalogna sono convinti che il prezzo del cartellino non subirà variazioni verso il basso, soprattutto se il giocatore dovesse continuare a ben impressionare in . Asta aperta, ma tutto dipenderà dalla decisione che il prenderà nelle prossime settimane.