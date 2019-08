Coutinho al Bayern: operazione conclusa, c'è l'annuncio ufficiale

Philippe Coutinho è un nuovo giocatore del Bayern: arriva dal Barcellona con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 120 milioni.

La notizia era nell’aria da qualche giorno, adesso però è arrivata anche l’ufficialità: il piazza uno dei più importanti colpi di questa sessione estiva di calciomercato assicurandosi Philippe Coutinho.

A confermare il buon esito della trattativa e a svelare i dettagli dell’accordo, è stato il attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“FC Barcellona e hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Philippe Coutinho nel club tedesco per la stagione 2019/20. Il Bayern Monaco pagherà 8,5 milioni di euro e l’accordo prevede anche un’opzione di riscatto fissata a 120 milioni di euro. Il Barcellona ringrazia pubblicamente Philippe Coutinho per il suo impegno e la sua dedizione e gli augura buona fortuna per questa nuova tappa”. L'articolo prosegue qui sotto

Dopo aver giocato in con la maglia del Vasco da Gama, in con quella dell’, in con quelle di e Barcellona ed in con quella del , il nazionale brasiliano si appresta a debuttare in quello che è il quinto campionato della sua carriera.

Approdato al Barça nel gennaio del 2018 a fronte di un esborso da 120 milioni più altri 40 di bonus, Coutinho lascia il club blaugrana dopo un anno e mezzo nel quale ha vinto due campionati, una Coppa ed una Supercoppa di Spagna.

Per il Bayern si tratta dell’ennesimo colpo estivo dopo quelli che hanno portato agli ordini di Kovac Pavard, Lucas Hernandez, Cuisance e Perisic.