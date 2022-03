Cosenza-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

COSENZA-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Cosenza-Lecce

• Data: martedì 15 marzo 2022

• Orario: 18:30

• Canale TV: Sy Sport (numero 252 del satellite), DAZN

• Streaming: Sky Go, NOW, DAZN

Prevista inizialmente per lo scorso 21 dicembre, Cosenza-Lecce è stata rinviata per via di un focolaio di Covid esploso nello spogliatoio dei giallorossi.

Ora finalmente la gara si può recuperare e rappresenta un tassello fondamentale all'interno della stagione di entrambi i club.

Il Cosenza infatti è in piena corsa per evitare la retrocessione in Serie C o le sabbie mobili dei playout e con tre punti potrebbe avvicinare la zona salvezza.

Il Lecce insegue invece la promozione diretta e con un successo andrebbe a mettere ulteriore fiato sul collo al Pisa capolista, che potrebbe persino sorpassare in caso di passo falso dei toscani.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita. Dalle formazioni ufficiali a dove seguirla in tv e in streaming.

ORARIO COSENZA-LECCE

La partita tra Cosenza e Lecce si giocherà martedì 15 marzo 2022 allo stadio San Vito di Cosenza. Calcio d'inizio alle 18:30.

DOVE VEDERE COSENZA-LECCE IN TV

Varie le modalità di fruizione della gara in tv. Tra queste c'è DAZN, attraverso il quale la gara sarà visibile in diretta streaming su tutte le smart TV compatibili con la specifica app, oppure collegando il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), o a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

In alternativa, per gli abbonati si può percorrere la via del satellite grazie a Sky, che su Sky Calcio (canale 252 del satellite) manderà in onda la gara.

L'ultima possibilità è Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibbile tramite l'app dedicata anche sulle smart TV.

COSENZA-LECCE IN DIRETTA STREAMING

La sfida tra Cosenza e Lecce sarà trasmessa anche streaming sull'app e sul sito di DAZN: basterà aver sottoscritto l'abbonamento e seguire la gara tramite i dispositivi mobili in proprio possesso, sia su dispositivi mobili che da remot

La partita sarà visibile anche tramite l'app di Sky Go, dove si potrà si può seguire il match tramite l'app scaricata su dispositivo mobile o sul proprio pc.

Altre due alternative sono Helbiz Live o NOW, quest'ultimo servizio di streaming Live e On Demand di Sky. Per quest'ultima condizione necessaria è l'acquisto del Pass Sport

TELECRONISTI E SECONDA VOCE

Il telecronista di Cosenza-Lecce su DAZN sarà Ricky Buscaglia.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire la diretta testuale di Cosenza-Lecce su GOAL, che vi accompagnerà dalle formazioni fino al calcio d’inizio raccontandovi nel dettaglio tutte le azioni salienti dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA-LECCE

Bisoli si affida al 3-5-2, con Vigorito tra i pali,e la linea di centrali composta da Hristov, Rigione e Vaisanen. In mezzo al campo ci saranno Kongolo, Palmiero e Boultam, con Situm e Sy larghi sulle fasce mentre in avanti saranno Laura e Laerrivey gli incaricati a fare goal.

Il Lecce di mister Baroni risponde con il suo consueto 4-3-3. Plizzari a difesa dei pali alle spalle di Calabrasi, Lucioni, Tuia e Gallo. a centrocampo Majer e Gargiulio affiancano Hjulmand regista, mentre Strefezza e Rodriguez agiranno ai lati di Coda.

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Hristov, Rigione, Vaisanen; Situm, Kongolo, Palmiero, Boultam, Sy; Laura, Larrivey.

LECCE (4-3-3): Plizzari; Calabresi; Lucioni, Tuia, Gallo; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Rodriguez.