Cosenza-Brescia 1-0: Nasti decide l'andata dei playout di Serie B

Va al Cosenza di Viali il primo round dei playout di Serie B contro il Brescia di Gastaldello. Gara di ritorno tra una settimana al Rigamonti.

Va al Cosenza la prima delle due partite contro il Brescia valide per i playout di Serie B 2022/2023.

I 'lupi', dopo un primo tempo fatto di tensione e avaro di occasioni da entrambe le parti, passano in vantaggio al 70' grazie al colpo di testa di Marco Nasti, attaccante 19enne che poteva essere al Mondiale Under 20 con l'Italia e invece è a far gioire il Marulla: Andrenacci non può nulla sul tap-in del classe 2003 dopo che aveva respinto il colpo di testa di D'Orazio.

E pensare che poco prima era stato il Brescia ad avere l'occasione del vantaggio, sempre di testa, ma il tentativo di Bisoli sugli sviluppi di un corner si era infranto sulla traversa della porta di Micai. Sul batti e ribatti in area ci aveva provato anche Mangraviti, ma D'Orazio aveva respinto sulla linea. È questa la palla goal più limpida del match per le 'rondinelle', insieme al sinistro di Mangraviti all'85' che termina di poco a lato. Micai mantiene la propria porta imbattuta, la squadra di Gastdello è ora costretta a recuperare al ritorno per non retrocedere in Serie C.

La salvezza si deciderà il prossimo primo giugno al Rigamonti, dove il Brescia sarà costretto a vincere e ribaltare l'1-0 dell'andata. Considerando che i goal in trasferta non valgono doppio, in caso di vittoria del Brescia con un goal di scarto (e dunque di parità al termine delle due sfide) si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Il Cosenza avrà a disposizione due risultati su tre per centrare la salvezza.

COSENZA-BRESCIA, IL TABELLINO

COSENZA-BRESCIA 1-0

Marcatori: 70' Nasti

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Martino, Meroni, Rigione, D’Orazio; Brescianini, Voca (73' Calo), Florenzi; Marras, D'Urso; Nasti. All. Viali

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard (72' Adorni); Bisoli, Labojko (66' Van de Looi), Bjorkengren (80' Olzer); Listkowski (80' Adryan); Aye (66' Bianchi), Rodriguez. All. Gastaldello

Arbitro: Aureliano

Ammoniti: Labojko (B), Huard (B), Voca (C), Karacic (B), Van de Looi (B), D'Orazio (C)

Espulsi: -