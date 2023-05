Cosa succede se le italiane vincessero Champions League, Europa League e Conference League? Regolamento e come funziona

Cosa succede se le italiane vincono le tre coppe europee? Tutti gli scenari possibili e come cambierebbero le qualificazioni dal campionato?

All'imbocco della tre giorni di coppe ci sono ancora 5 squadre italiane impegnate sul fronte europeo.

Milan e Inter sono pronte ad affrontarsi in un doppio derby da brividi che mette in palio una posta altissima: la finale di Champions League.

Settimana di coppe anche per Juventus e Roma, semifinaliste di Europa League: i bianconeri affronteranno il Siviglia, mentre i giallorossi sfideranno i tedeschi del Bayer Leverkusen.

Infine, ecco la Fiorentina a completare il programma, con i viola che sono ancora in corsa in Conference League. Il prossimo ostacolo per la squadra di Italiano, sarà il Basilea. Ultimo scoglio che separa dall'atto finale del torneo.

Lo scenario, decisamente suggestivo, che ci si pone davanti agli occhi è che esiste la concreta possibilità di vedere tre squadre italiane alzare al cielo i tre trofei europei istituiti dalla UEFA.

Per quanto riguarda la Champions, abbiamo la solida certezza che un'italiana, e più precisamente una milanese, giocherà la finale di Istanbul del prossimo 10 giugno.

Per quanto riguarda l'Europa League, Juve e Roma potrebbero incrociarsi in finale che assicurerebbe il ritorno in Italia della vecchia Coppa UEFA. La Fiorentina, invece, sogna di aggiungere il proprio nome a quello della Roma nell'albo d'oro della competizione nata solamente due anni fa.

Esiste, dunque, la possibilità che l'Italia faccia l'en-plein, portando nel Belpaese tutte e tre le coppe europee della stagione 2022/23.

Da regolamento, le prime quattro classificate del campionato di Serie A accedono ai gironi di Champions League, mentre la quinta e la vincitrice della Coppa Italia accedono ai gironi di Europa League. Mentre la sesta si qualificherà per la Conference.

Qualora la vincitrice della Coppa Italia fosse già nelle prime quattro, sarebbe la sesta classificata ad accedere all'Europa League, con la Conference che spetterebbe alla settima. Ma che cosa succede se le italiane si aggiudicassero tutte e tre le coppe europee?

COSA SUCCEDE SE LE ITALIANE VINCONO CHAMPIONS LEAGUE, EUROPA LEAGUE E CONFERENCE LEAGUE?

In caso di successo di un’italiana in Champions League il numero delle qualificate potrebbe salire fino a cinque (tetto massimo).

Se Champions ed Europa League venissero vinte da due squadre che non finiscono tra le prime quattro della classifica, la quarta della classifica di Serie A slitterebbe in Europa League.

Se la Fiorentina vincesse la Conference, i viola andrebbero di diritto in Europa League: se in campionato finissero sotto il settimo posto, dall’ottavo in giù l’Italia non avrebbe alcuna rappresentante in Conference League.

GLI SCENARI POSSIBILI