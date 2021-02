Cosa è successo tra Conte e Agnelli? La ricostruzione della lite

Juventus-Inter porta nuove polemiche, stavolta per le tensioni a fine gara tra il tecnico nerazzurro e il presidente bianconero.

Juventus e Inter a confronto, sfide mai banali. Anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia che ha portato i bianconeri in finale ai danni dei nerazzurri è stata pregna di polemiche, sopratutto relativamente alla lite tra il tecnico nerazzurro Conte e il presidente bianconero Agnelli .

I due si conoscono benissimo come noto, visto come Conte sia riuscito a riportare la Juventus in cima all'Italia dopo Calciopoli, voluto sulla panchina di Madama proprio da Agnelli. Dopo i trionfi, però, l'addio polemico pre-Allegri, e tensioni che continuano ancora oggi.

La qualificazione della Juventus in finale di Coppa Italia ha ovviamente portato la squadra bianconera a festeggiare il traguardo, con Nedved e Paratici ad abbracciarsi e il presidente della Juventus, Agnelli, pescato invece dalle telecamere intento a pronunciare male parole nei confronti di qualcuno.

Quel qualcuno sembrava proprio essere Conte, come confermato parzialmente dal tecnico dell'Inter a fine gara, senza comunque fare nomi, ma rispondendo ad una domanda diretta a tal riguardo:

"Un mio dito medio? Le fonti Juventus dovrebbero dire la verità. Credo che il quarto uomo abbia visto cos'è successo per tutta la partita. Secondo me bisogna essere più educati. Non c'è niente da dire. Bisognerebbe che ci fosse più sportività e rispetto per chi lavora. Chiudiamola qui, parliamo di calcio".

Perchè Agnelli si è rivolto con le parole 'vaffanculo' e 'coglione' a fine gara, come sembra evincersi dal labiale mostrato delle telecamere Rai? Colpa della discussione con Conte all'intervallo, nella quale l'ex mister della Juventus ha rivolto un gestaccio a qualcuno, sembrerebbe verso il suo vecchio presidente.

Conte non ha specificato, ma in conferenza stampa ha continuato a confermare come fosse successo effetivamente qualcosa, poi apparso in video:

"Cos'è successo nel finale? Non ho né voglia né piacere a commentare niente. Penso che in tutte le cose ci debba essere educazione. Basta".

La Juventus da canto suo non ha commentato l'accaduto, preferendo pensare alla finale di Coppa Italia, al prossimo impegno d'elite contro il Napoli in campionato e al magico momento che ha riportato il sorriso in squadra dopo la netta sconfitta in Serie A contro la stessa Inter.

Il duello Conte-Agnelli non verrà però dimenticato in poche ore, visto e considerando come da anni tra le due parti ci sia evidente tensione, da quella separazione andata in scena nell'estate del 2014. A maggio le squadre si confronteranno nuovamente, allo Stadium, per la quarta e ultima sfida stagionale: altro fuoco per la rivalità, fuori, e dentro dal campo. Magari in un decisivo match Scudetto.