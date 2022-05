Corsa salvezza più che mai incerta in Serie A: a 180' dal termine tutto è possibile

La vittoria del Genoa sulla Juventus e - soprattutto - il pari acciuffato al 99' dal Cagliari sul campo della Salernitana hanno ulteriormente rimescolato le carte della salvezza in Serie A: con due turni ancora da disputare, gli scenari che possono profilarsi sono molteplici.

Nessuno, dalla Sampdoria in giù, può considerarsi tranquillo ed esente da rischi: certo, i 33 punti dei blucerchiati e dello Spezia rappresentano un bottino che alla fine potrebbe bastare per festeggiare la permanenza, ma gli ultimi risultati dimostrano che nulla è scontato.

Tra la salvezza e le squadre di Giampaolo e Thiago Motta c'è soltanto un puro ostacolo di natura aritmetica, che potrebbe essere sciolto già nella prossima giornata: a meno che Cagliari e Genoa non realizzino le imprese di battere l'Inter all'Unipol Domus e il Napoli al 'Maradona', in quei casi ogni certezza verrebbe dissolta in nome del caos più totale.

La corsa salvezza:

Sampdoria 33

Spezia 33

Salernitana 30

Cagliari 29

Genoa 28

Venezia 25

Ha perso una grandissima occasione la Salernitana, raggiunta sul più bello davanti al proprio pubblico dai sardi: con una vittoria, i granata avrebbero messo quattro punti di distanza tra loro e i rossoblù, ponendo una seria ipoteca su una salvezza quasi impossibile fino a qualche settimana fa.

Il goal di Altare ha arrecato delusione al popolo salernitano e, al contempo, ha mantenuto in vita il Venezia, ormai aggrappato ai freddi numeri: nel lotto di chi deve salvarsi i lagunari sono quelli più spacciati, tanto che il pirotecnico 4-3 rifilato al Bologna e deciso da una prodezza di Johnsen nel finale sembra aver solamente rinviato ciò che appare inevitabile.

Tre punti vitali invece per il Genoa, capace di rimontare in pochi minuti la Juventus in una serata ricca di colpi di scena: dopo la trasferta di Napoli, la squadra di Blessin chiuderà la stagione ospitando il Bologna e c'è da capire se allora i giochi saranno già fatti in un senso o nell'altro.

Difficile fare previsioni, considerata l'elevata imprevedibilità di una lotta che prevede tanti scenari: tra questi ce n'è uno che risucchierebbe anche Sampdoria e Spezia e che le vedrebbe, assieme a Salernitana e Cagliari, chiudere a quota 33 punti. La classifica avulsa, a quel punto, penalizzerebbe i blucerchiati e la squadra di Nicola qualora i posti per la retrocessione fossero due (il Genoa, teoricamente, potrebbe toccare la soglia dei 34).

Insomma, a 180' dalla fine di un campionato 'atipico' e ancora senza retrocessioni, le possibilità si sprecano, soprattutto nella coda della classifica: una corsa appassionante e, alla fine, l'unica vera certezza è che a piangere saranno in tre.