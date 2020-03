Corriere dello Sport: Szoboszlai e Louza nel mirino del Milan

Il Milan ha individuato in Szoboszlai e Louza due possibili rinforzi per il centrocampo. Quasi scontate le partenze di Biglia e Bonaventura.

Quello che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione, potrebbe essere un molto diverso da quello di oggi. Il club rossonero si avvia ad aprire un nuovo ciclo e lo farà seguendo quelle che saranno linee guida molto rinnovate.

Come riportato dal Corriere dello Sport, le novità più importanti potrebbero riguardare soprattutto il reparto di centrocampo. I contratti di Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura sono infatti in scadenza ed anche un addio di Paquetà non è al momento da escludere.

Per Biglia le possibilità di restare sono praticamente nulle. L’età, i diversi infortuni patiti nelle ultime stagioni ed un ingaggio da tre milioni a stagione, di fatto non lasciano spiragli. Poche le possibilità di riconferma per Bonaventura che, dopo essere tornato dopo circa un anno di inattività dovuta ad un infortunio al ginocchio, non dovrebbe rientrare nei nuovi parametri imposti da Gazidis.

Altre squadre

Il dirigente rossonero punta infatti ad uno svecchiamento della rosa e rinunciare un giocatore che ha già compiuto 30 anni e che percepisce un ingaggio pesante, vorrebbe dire alleggerire il bilancio e ringiovanire la squadra. Per l’ex non è stata ancora presa una decisione definitiva, ma quelle sue tracce ci sarebbero già , , e .

Compito della società sarà ovviamente quella di trovare dei validi sostituti e Gazidis e i suoi collaboratori hanno già preso contatto con gli agenti di due giovani estremamente interessanti: Imran Louza e Dominik Szoboszlai.

Il primo, 20 anni, milita nel ed ha disputato 24 partite in questa stagione in ed ha tra i suoi punti di forza la duttilità. Il secondo è uno dei gioielli del , ha appena 19 anni, ma fa già parte del giro della Nazionale maggiore ungherese ed ha già fatto esperienza anche in . Il Milan lo sta osservando con grande interesse, ma la concorrenza sarà nutrita. Il suo contratto scadrà nel 2022 e la valutazione al momento si aggira sui 20 milioni di euro.