Corriere dello Sport: Piatek può tornare al Genoa a gennaio

Suggestione di mercato per gennaio dal 'Corriere dello Sport': il Milan può cedere Piatek in prestito al Genoa. Con Ibrahimovic sullo sfondo?

Krzysztof Piatek e il : un amore sbocciato presto, un rapporto diventato dopo pochi mesi già di difficile risoluzione. L'attaccante rossonero ha iniziato con il botto l'anno scorso, prima di scoprire tutte le difficoltà quest'anno, con soli 3 goal stagionali e il declassamento in alcune occasioni a secondo centravanti.

Ora, secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport', si fa largo un'ipotesi di mercato, una suggestione intrigante: un ritorno del pistolero polacco al , all'ombra della lanterna, dove tutto è iniziato, nella squadra che lo ha portato in e che dopo 6 mesi lo ha lanciato nel grande calcio.

In rossoblù il polacco ha segnato 19 goal in 21 presenze, contro i 14 in 32 presenze da quando veste il rossonero del Milan. Un bottino discreto, ma calato vistosamente nella stagione in corso. Per questo le due squadre, che negli anni scorsi si sono spesso e volentieri sedute insieme al tavolo delle trattative, pensano a un ritorno in prestito.

Il viaggio di 'apprendistato' da Milano a Genova lo ha fatto anche Suso nel 2016: il Milan ha ritrovato un giocatore cresciuto. Lo stesso può sperare di fare con Piatek, travolto dalla maledizione della numero 9 rossonera.

Quella maglia, in caso, potrebbe vestirla Zlatan Ibrahimovic, suggestione lanciata dal Commissioner della e rilanciata da 'Il Giorno': lo svedese potrebbe essere il riferimento della squadra, l'uomo d'esperienza che manca a una squadra giovane. Suggestioni e sogni di mercato.