Corriere dello Sport - La richiesta di Dybala alla Juve: 20 milioni all'anno per rinnovare

La Juventus e Dybala sono ancora lontani da un’intesa per il rinnovo. Il fuoriclasse argentino punta ad un ingaggio da 20 milioni.

E’ reduce da una stagione giocata a livelli altissimi, tanto che si è meritato il titolo di miglior giocatore in assoluto della adesso però, dopo l’ennesimo Scudetto conquistato (il quinto della sua carriera) e dopo la definitiva consacrazione, vuole di più.

Paulo Dybala è pronto a diventare l’uomo immagine della ma, affinché la cosa accada è necessario che si arrivi ad un’intesa per il rinnovo del contratto.

Il campione argentino, che pure in passato è parso anche ad un passo dal lasciare , oggi è considerato uno dei migliori giocatori al mondo e chiede quindi un ingaggio che sia all’altezza dei livelli raggiunti. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la volontà delle parti è quella di raggiungere un accordo, ma le pretese del giocatore hanno imposto al club bianconero un momento di riflessione.

Altre squadre

I discorsi per il rinnovo sono partiti già da tempo, sin qui però si è andato avanti compiendo solo piccoli passi per volta. Anche per questo motivo forse, il suo entourage, guidato da Jorge Antun, ha reso nota quella che è la richiesta dell’asso argentino: 20 milioni di euro a stagione.

Si tratta di una cifra relativamente bassa se paragonata ai compensi garantiti a Cristiano Ronaldo, ma decisamente troppo elevata per quelle che sono oggi le possibilità della Juventus. Per questo motivo la società si è presa tempo, ma la cosa non deve certamente far parlare di trattativa interrotta. Servirà probabilmente qualche settimana e magari una sessione di calciomercato che consegni un monte ingaggi sensibilmente alleggerito, prima di poter riprendere il discorso.

Intanto Andrea Pirlo è stato già rassicurato del fatto che nella prossima stagione potrà contare sia su Dybala che su Ronaldo, ed è proprio immaginando una con i suoi due campioni più importanti che sta lavorando. Attualmente l’argentino percepisce 7,3 milioni di euro a stagione, ovvero meno di De Ligt ed Higuain: evidentemente troppo poco per chi della Juve vuole essere il simbolo.