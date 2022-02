La Lazio tenta Romagnoli: c'è l'offerta al giocatore

La passione per i colori biancocelesti non l'ha mai nascosta Alessio Romagnoli, che comunque ha sempre anteposto il bene della sua attuale squadra da serio professionista qual è: il tifo per la Lazio è ormai di vecchia data, pronto a tornare d'attualità nelle prossime settimane grazie al mercato che non va mai in vacanza.

Non sono ancora giunti segnali ottimistici in merito al rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno col Milan: Maldini e tutta la dirigenza rossonera si stanno abituando all'idea di perderlo a costo zero in estate, quando potrebbe concretizzarsi un trasferimento nella Capitale.

Secondo il 'Corriere dello Sport', infatti, su Romagnoli ci sarebbe il forte pressing proprio della Lazio, con Lotito e Tare che avrebbero già avanzato un'offerta da 3 milioni a stagione più bonus al giocatore, allettato dalla prospettiva di poter giocare con la squadra di Sarri.

Romagnoli - al netto di altri interessamenti, anche esteri - avrebbe dato la sua disponibilità: se così fosse, a Roma guadagnerebbe la metà dei 6 milioni attualmente percepiti a Milano, un atto d'amore verso una società che da sempre occupa un posto in prima fila nel suo cuore.

Anche Sarri avrebbe dato l'ok, nonostante la presenza in rosa di un altro centrale difensivo mancino, Acerbi: ciò potrebbe non rappresentare un problema per il tecnico, soprattutto in previsione del possibile addio di Luiz Felipe, anch'egli in scadenza proprio come Romagnoli.