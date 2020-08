Corriere dello Sport - Lazio, attesa per David Silva: il sì può arrivare nel weekend

L'asso spagnolo sembra incline a dire 'sì' alla Lazio entro domenica: pronto un contratto triennale, arriverà a parametro zero.

Una star della Champions per una da Champions. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', David Silva sarebbe davvero ad un passo dal 'sì' finale al club biancoceleste. Il miglior regalo dopo una stagione ad altissimo livello.

Il fantasista classe 1986, a fine contratto con il (prima giocherà la Champions di agosto), già entro domenica potrebbe dare l'ok definitivo alla Lazio. Pronto un contratto triennale: in discussione ci sarebbero ancora bonus e benefits, ma filtra ottimismo.

Nelle ultime ore i contatti si sarebbero intensificati, in più il fratello agente della star del City sarebbe stato a Formello per visitare in gran segreto il centro tecnico. Il prossimo passo sarebbe l'accordo totale, poi le firme sui contratti.

Altre squadre

La voglia di rimanere in Europa di David Silva risulterebbe decisiva per il buon esito della trattativa. Lo spagnolo ha ricevuto offerte anche dagli Emirati e dagli , ma vuol dare ancora qualcosa al calcio europeo. E lo può fare in , in biancoceleste.

Quest'anno Silva, che al City gioca dall'estate del 2010, ha collezionato 38 presenze, con 6 goal e 11 assist all'attivo. A conferma di uno stato fisico che lascia ottime speranze. Ora si attende la firma.