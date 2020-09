Corriere dello Sport - La Juve guarda in casa Lazio: occhi su Correa

La Juventus ha individuato in Joaquin Correa un possibile rinforzo per l’attacco. A Formello intanto si è visto El Shaarawy: vuole la Serie A.

Sistemata, dopo una lunghissima ricerca, la questione centravanti con il ritorno a di Alvaro Morata, la potrebbe sfruttare gli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato per garantirsi quegli innesti che vadano a puntellare ulteriormente la rosa a disposizione di Andrea Pirlo.

Tra i giocatori accostati nelle ultime ore ai bianconeri c’è anche Joaquin Correa. Reduce da due stagioni nelle quali ha dimostrato di essere ormai pronto a recitare un ruolo da protagonista anche in una big, l’attaccante argentino rappresenterebbe, per duttilità e qualità, un ottimo elemento per andare a completare il reparto offensivo.

Le voci di un interesse per ‘El Tucu’ hanno rapidamente preso vigore e, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la volontà della sarebbe quella di intavolare un’operazione che preveda un prestito biennale con un riscatto fissato a 50 milioni di euro (nel contratto di Correa è prevista una clausola rescissoria da 80 milioni).

La per il momento resiste, anche perché in casa biancoceleste sanno che il mercato deve ancora decollare. Parte della tifoseria ha iniziato a contestare e Simone Inzaghi è ancora in attesa di un centrocampista di qualità e di un attaccante.

Tra i nomi che sono circolati negli ultimi giorni c’è quello di Draxler, un profilo che potrebbe rappresentare un rinforzo ideale. Oltre a possedere qualità indiscusse, può ricoprire vari ruoli a centrocampo, può giocare da attaccante esterno e, come se non bastasse, al non sta trovando moltissimo spazio. Il suo contratto scadrà al termine della stagione e quindi il costo del cartellino potrebbe essere relativamente basso, il problema potrebbero semmai essere i 7 milioni che il tedesco guadagna a Parigi.

Nelle ultime ore si è inoltre fatta largo un’incredibile suggestione: Stephan El Shaarawy. L’Ex è attualmente in forza allo Shanghai Shenhua e vorrebbe tornare ad essere protagonista in . Nella giornata di venerdì ha fatto visita a Formello, dove ha parlato con i dirigenti biancocelesti.

Lo Shenhua gli ha concesso l’autorizzazione di trovarsi una sistemazione in prestito gratuito quanto meno fino a febbraio, il problema è che fino ad allora andranno corrisposti al ‘Faraone’ 4 milioni lordi. A gennaio si potrebbe poi intavolare una trattativa per il riscatto, ma per il momento a certe cifre l’operazione resta impossibile.

Sempre per l’attacco, resta poi viva l’opzione Callejon. E’ svincolato dopo la lunga esperienza al e non ha ancora deciso da dove ripartire.