Corriere dello Sport - Scende in campo Fonseca: il tecnico chiama Milik

Fonseca è ancora in attesa della punta sulla quale poter contare in questa stagione. Il tecnico della Roma si è mosso in prima persona per Milik.

Domenica non è sceso in campo, ma è stato comunque tra i grandi protagonisti di giornata. Quello di Arek Milik è un futuro che sta a cuore a molte società ed il motivo è ormai noto da tempo. Il è infatti in attesa di cedere un giocatore che al termine della stagione potrebbe liberarsi a parametro zero, il tutto mentre la è in attesa di capire se sarà lui l’attaccante che andrà a rinforzare il reparto offensivo giallorosso, liberando al contempo quell’Edin Dzeko che ha già un accordo con la per un ricco biennale.

L’attaccante polacco è quindi di fatto la tessera dalla quale dovrebbe partire un incredibile effetto domino ma, se la trattativa tra Roma e Napoli fino a pochi giorni fa sembrava ormai in dirittura d’arrivo, nelle scorse ore si è registrata una frenata inaspettata.

Milik deve ancora trovare un accordo con il suo attuale club relativo ad una serie di pendenze, il tutto mentre la Roma vorrebbe rivedere le modalità di pagamento, al fine di riuscire a rendere meno pesante l’esborso.

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la sensazione è quella che alla fine, per l’interesse di tutti, l’operazione andrà in porto, ma intanto Roma e hanno la necessità di chiudere al più presto perché di fatto attualmente non hanno vere prime punte a disposizione (Dzeko non ha giocato con il proprio perché formalmente sul mercato).

Al fine di velocizzare il tutto, Paulo Fonseca è sceso in campo in prima persona chiamando Milik e spiegandogli che lo considera anche più adatto di Dzeko per il suo tipo di gioco.

Il tecnico lusitano ormai considera proprio Dzeko un capitolo chiuso ed è pronto a ripartire da una nuova punta. I prossimi giorni diranno se e quando una delle maxi operazioni più importanti dell’estate verrà chiusa.