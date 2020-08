Corriere dello Sport - La Fiorentina sogna il colpo: Thiago Silva ad un passo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Thiago Silva è vicinissimo alla Fiorentina. Accordo già trovato per i prossimi due anni.

Prima la finale di , che proverà a vincere per arricchire ulteriormente la sua già straordinaria bacheca e per chiudere al meglio quella che è stata la lunghissima avventura al , poi sarà il momento di pensare concretamente ad un futuro che potrebbe parlare italiano.

Thiago Silva a 36 anni si riscopre grande protagonista del calciomercato e, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il club più vicino ad assicurarsi la sua preziosa firma è la . La società gigliata già da diverso tempo è sulle sue tracce e, a quanto pare, il lungo corteggiamento sta per dare i suoi frutti.

La firma che legherà il campione brasiliano ai viola sembra essere realmente ad un passo, tanto che lo stesso giocatore già nei mesi scorsi si è messo alla ricerca di una casa in quel di Firenze.

A spingerlo verso la Fiorentina sono state la voglia di iniziare una nuova sfida, ma anche la presenza in rosa di un fuoriclasse del calibro di Franck Ribery. Proprio come l’ex , Thiago Silva rappresenterebbe una straordinaria iniezione di classe ed esperienza che potrebbe rivelarsi fondamentale per un gruppo giovane e dalle ottime prospettive.

Al difensore è stato offerto un ingaggio molto importante per i parametri della Fiorentina, equiparabile proprio a quello di Ribery, da quattro milioni a stagione per due anni, che potrebbe essere arricchito da ulteriori bonus.

Qualora l’operazione dovesse chiudersi con una definitiva fumata bianca, il club gigliato metterebbe a segno un colpo di straordinaria importanza. Thiago Silva, che ovviamente già conosce benissimo il calcio italiano, visto che dal 2009 al 2012 è stato tra i pilastri di un capace di vincere uno Scudetto ed una , nonostante le 36 primavere, anche nelle ultime uscite in Champions League ha dimostrato di essere ancora un giocatore più che capace di fare ancora la differenza.

In caso di buon esito della trattativa, approderebbe a Firenze a parametro zero, visto che il contratto che lo lega al PSG è in scadenza.