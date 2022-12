Corriere dello Sport - E' fatta per Bereszynski al Napoli: sarà il primo rinforzo per Spalletti

Il Napoli ha definito la trattativa che vestirà di azzurro l'esterno polacco: arriva in prestito con diritto di riscatto. Alla Samp andrà Zanoli.

Il primo tassello che il Napoli andrà ad inserire a partire da gennaio sarà Bartosz Bereszyński, laterale di destra di proprietà della Sampdoria destinato ad approdare in maglia azzurra.

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', la trattativa tra i due club è ormai ad un passo dalla fumata bianca. Accordo di fatto raggiunto tra le parti che ora dovranno solo mettere a punto gli ultimi dettagli prima degli annunci ufficiali.

Per l'esterno polacco si va verso un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, mentre a percorrere la tratta inversa sarà Alessandro Zanoli: il classe 2000 passerà in prestito al club doriano per trovare maggiore spazio e continuità.

Sarà dunque il classe 1992, protagonista ai Mondiali con la Polonia, il primo rinforzo invernale per Luciano Spalletti in vista della seconda parte di stagione che vedrà l'attuale capolista della Serie A impegnata sul triplo fronte.

Artefice dell'operazione è stato Federico Pastorello, agente di Bereszynki che, a 'TMW', ha parlato della buona riuscita della trattativa:

"La scorsa settimana sono stato in Turchia ed è venuta fuori questa loro necessità di migliorare nelle alternative, così come era emerso il desiderio di far giocare di più Zanoli. L'idea dello scambio è nata così, poi sono tornato a casa e ci abbiamo lavorato. Bereszynski vedrebbe questa opportunità come il premio di una carriera bellissima. Dove è stato ha lasciato sempre un segno, ha disputato un Mondiale pazzesco.

La gara con la Francia ha dimostrato valore, personalità e carattere e credo possa essere un innesto perfetto in uno scacchiere già perfetto come quello del Napoli per dare una ulteriore alternativa a Spalletti."

Bereszynski, che a Napoli ritroverà il compagno di Nazionale Zielinski, si avvia verso la conclusione della sua avventura con la Samp, squadra dove milita dal gennaio del 2017.