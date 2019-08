Correa al Milan, Massara getta acqua sul fuoco: "Suggestione della stampa"

Il ds Massara prima di Udinese-Milan: "Prenderemo solo giocatori funzionali. Vogliamo tenere Suso, André Silva può essere importante qui".

Di Angel Correa al si parla da parecchi giorni. Settimane, ormai. Eppure, nonostante l'accordo con l' fosse stato dato per quasi concluso, l'argentino non è ancora arrivato. E, di questo passo, potrebbe non vestire mai la maglia rossonera.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

A smorzare gli entusiasmi è stato infatti Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, che nel prepartita del match d'esordio contro l' ha parlato proprio di Correa.

L'articolo prosegue qui sotto

"Correa è una suggestione alimentata dalla stampa, dalla voglia di vedere fuochi d'artificio. Noi vogliamo fare acquisti funzionali e fino a questo momento li abbiamo fatti. Siamo contenti del nostro organico, completo per affrontare il campionato".

Massara ha affrontato anche l'argomento Suso, sempre nel mirino della ma apparentemente rinvigorito dal ruolo di trequartista ritagliatosi nel precampionato.

"Vogliamo tenerlo. Poi il mercato è sempre aperto e lascia spazio alla fantasia, ma il Milan i giocatori forti vuole tenerli".

Chiusura su André Silva, per il quale è forte l'interesse dello ma che, un po' a sorpresa, potrebbe giocarsi le proprie chances al Milan.