Correa al Milan: non c'è accordo con l'Atletico Madrid

Il Milan continua a lavorare per cercare di arrivare ad Angel Correa dell'Atletico Madrid: ma resta ancora netta la distanza tra richiesta e offerta.

Passano i giorni e continua a non sbloccarsi l'operazione che dovrebbe portare Angel Correa al .

Il 24enne attaccante argentino, infatti, non è ancora stato liberato dall', che dalla sua cessione vorrebbe sfiorare complessivamente una cifra vicina ai 50 milioni. Pretesa ritenuta fuori mercato dal Diavolo, che in queste ore ha fatto registrare nuovi contatti sfociati nella fumata grigia.

Come riportato da "Sky Sport", resta netta la differenza tra richiesta e offerta. Il club di via Aldo Rossi continua a lavorare senza sosta per cercare di arrivare a un'intesa con i colchoneros, ma l'offerta messa sul piatto dal Milan ancora non soddisfa gli spagnoli.

L'articolo prosegue qui sotto

Sotto il Duomo si ragiona attorno ai 35 milioni più 5 di bonus e il 30 per cento sulla futura rivendita se superiore ai 35 milioni.

I biancorossi, dal canto loro, ne vorrebbero 43 più il 30 per cento sulla futura rivendita: oppure subito 50. Insomma, nessun passo in avanti. Ma, seguendo anche le indicazioni di Marco Giampaolo, i dirigenti rossoneri non molleranno la presa.