Correa al Milan, assist dal Valencia: Rodrigo lo libera, spunta anche Marega

Il trasferimento di Rodrigo all'Atletico Madrid libera Angel Correa che ora è sempre più vicino al Milan. Ai rossoneri è stato offerto anche Marega.

L'incastro giusto per Angel Correa al sta per realizzarsi. A scatenare il domino sarà il trasferimento ormai imminente di Rodrigo dal all' .

A quel punto, infatti, i Colchoneros libereranno definitivamente Angel Correa tanto che in danno l'affare addirittura in chiusura. L'argentino si è promesso da tempo ai rossoneri e ha rifiutato anche la proposta del per aspettare il Milan.

Al momento permane ancora una certa distanza tra i 40 milioni offerti dal Milan e i 50 richiesti dall'Atletico, ma la sensazione è che l'accordo possa trovarsi a metà strada tramite i bonus.

Correa d'altronde è stato individuato come l'obiettivo numero uno per rinfozare l'attacco del Milan dove andrà a completare un tridente di grande qualità con Piatek e Rafael Leao.

A questo punto resta da capire cosa ne sarà di Suso ma non è escluso che lo spagnolo possa restare, specie se il Milan riuscisse a piazzare Laxalt, Ricardo Rodriguez, Conti, Kessiè e Calhanoglu.

Andrè Silva invece resta in uscita e potrebbe finire proprio al Valencia, che dovrebbe reinvestire parte dei soldi incassati dall'Atletico Madrid per Rodrigo sull'attaccante portoghese. Mentre il Monaco, dopo l'acquisto di Ben Yedder dal , è ormai definitivamente tagliato fuori.

Intanto, secondo quanto riporta 'Il Corriere dello Sport', alcuni intermediari avrebbero proposto al Milan l'acquisto di Moussa Marega del . L'attaccante però non rappresenta ovviamente un'alternativa a Correa bensì potrebbe completare il reparto offensivo come vice-Piatek.