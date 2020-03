Coronavirus, Young elogia l'Italia: "Niente lotte nè scaffali vuoti"

Ashley Young racconta l'emergenza Coronavirus in Italia: "Al supermercato c'è calma, quello che si sta facendo non è eccessivo".

Caos in ? Macchè. A dare un'immagine positiva del nostro Paese, alle prese con l'emergenza Coronavirus, è Ashley Young .

Hi everyone, just wanted to share my thoughts given I'm currently living in Italy, the epicentre of the virus. — Ashley Young (@youngy18) March 24, 2020

L'esterno inglese, arrivato all' nel mercato di gennaio, ha deciso di spendere diversi 'tweet' per elogiare il comportamento nello Stivale. In particolare quando c'è da fare la spesa, uno dei pochissimi motivi per cui è consentito uscire da casa.

"Volevo condividere i miei pensieri dato che attualmente vivo in Italia, l'epicentro del virus. Realisticamente un supermercato è ora il rischio principale dove si può diffondere questo virus e persino di essere contagiati". "In Italia quando si va lì c'è una calma sorprendente.... niente lotte per il cibo, niente scaffali vuoti e nessuna lite col personale su limitazioni o altro! E in quasi tutti i casi di solito è solo una persona che fa acquisti per una famiglia! I supermercati hanno limitato il numero di persone che entrano, quindi non è mai troppo affollato!". Altre squadre

Young rende noto il 'vademecum' esemplare per chi oggi deve recarsi al supermarket in Italia e, infine, sottolinea come tale rigore sia fondamentale per combattere la pandemia.