Coronavirus, Rüştü positivo: è ricoverato in ospedale
Il Coronavirus continua a colpire anche nel mondo del calcio: l'ultimo contagio eccellente è quello di Rüştü Reçber, ex portiere turco con un passato al Fenerbahce, al Barcellona e al Besiktas.
L'annuncio è stato dato dalla moglie con un post su Instagram: il 46enne è attualmente ricoverato in ospedale, negativi i test della donna e dei due figli.
İyi geceler; Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü’yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz.Herşey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız.Kritik süreçler ve çok zor ,Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin . Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri.Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok.Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak.Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek..Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler.Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli....#sengüçlüsünRR
Rüştü Reçber è una leggenda del calcio turco e non solo per l'inconfondibile tinta posta sotto gli occhi per evitare il riflesso della luce dei riflettori: con la nazionale guidata da Şenol Güneş nel 2002 ha ottenuto un incredibile terzo posto ai Mondiali e, sempre in quell'anno, è comparso nella squadra dell'anno UEFA.
Nel 2003 è stato nominato miglior portiere al mondo dalla FIFA e, nel 2008, ha raggiunto la semifinale degli Europei dove la Turchia si è arresa alla Germania.