Coronavirus, Rüştü positivo: è ricoverato in ospedale

L'ex portiere di Fenerbahce e Barcellona è risultato positivo al Coronavirus: ora si trova in ospedale per ricevere le cure del caso.

Il Coronavirus continua a colpire anche nel mondo del calcio: l'ultimo contagio eccellente è quello di Rüştü Reçber, ex portiere turco con un passato al , al e al .

L'annuncio è stato dato dalla moglie con un post su Instagram: il 46enne è attualmente ricoverato in ospedale, negativi i test della donna e dei due figli.

Rüştü Reçber è una leggenda del calcio turco e non solo per l'inconfondibile tinta posta sotto gli occhi per evitare il riflesso della luce dei riflettori: con la nazionale guidata da Şenol Güneş nel 2002 ha ottenuto un incredibile terzo posto ai Mondiali e, sempre in quell'anno, è comparso nella squadra dell'anno UEFA.

Nel 2003 è stato nominato miglior portiere al mondo dalla FIFA e, nel 2008, ha raggiunto la semifinale degli Europei dove la si è arresa alla .