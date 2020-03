Coronavirus, Gremio in campo con le mascherine: "Non ci tutelano"

Gremio in campo con le mascherine per protesta, il tecnico Portaluppi: "Spettatori protetti con le porte chiuse, ma a noi chi pensa?".

Il Gremio non ci sta. Protesta della squadra brasiliana in piena emergenza coronavirus, dettata da una scarsa tutela nei confronti dei calciatori costretti a scendere in campo nonostante il pericolo contagio.

Ecco perchè, nel match del campionato Gaucho contro il Sao Luiz, il Gremio e il suo staff si sono presentati sul prato verde con tanto di mascherine al volto.

Altre squadre

A fine partita, il tecnico Renato Portaluppi non ha usato mezzi termini facendosi portavoce del pensiero di tutto il club.