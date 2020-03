Coronavirus: cosa mangiano i giocatori della Juventus

Il coronavirus, inevitabilmente, ha drammaticamente sconvolto la vita di tutti. Calciatori, ovviamente, compresi. E quelli della , in isolamento domiciliare volontario, devono fare inevitabilmente i contatti anche con il problema relativo alle diete personalizzate.

Ad aiutare loro, dunque, figure professionali riconosciute: come Patrick Contorno, chef che li guida in videochiamata:

"E' iniziato tutto con Pjanic - spiega il cuoco in un'intervista rilasciata al 'Corriere ' - tre fanni fa la lanciò un progetto in cui cercavano chef a domicilio per curare la dieta dei giocatori lontano dall'allenamento. Per tanti era difficile seguire un'alimentazione corretta a casa".