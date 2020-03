Tra Coronavirus e calciomercato: il Pordenone annuncia Chrzanowski

Il Pordenone ufficializza l'arrivo del giovane polacco Adam Chrzanowski, alla Fiorentina nel 2016/17: firma arrivata prima dell'emergenza Coronavirus.

Non solo Coronavirus, stadi deserti e campionati sospesi. In brilla una lieve luce di calciomercato. Anche se relativa al mese di luglio, mese in cui il Pordenone accoglierà ufficialmente il suo nuovo acquisto: Adam Chrzanowski.

Ad annunciarlo nella giornata odierna è stato lo stesso club neroverde, in piena zona playoff prima della sospensione della Serie B:

"Il Pordenone Calcio comunica di aver ingaggiato il difensore Adam Chrzanowski. Diventa ufficiale l’accordo (triennale) definito lo scorso gennaio: il calciatore polacco classe ‘99 vestirà il neroverde dal luglio 2020. Si tratta della seconda, importante operazione in ottica futura: sempre da luglio, sarà del Pordenone anche il centrocampista ’97 Luca Magnino".

IL NAZIONALE U20 POLACCO CHRZANOWSKI NEROVERDE DA LUGLIO 🇵🇱⚫💚



Accordo, foto e comunicato erano in bozza da tempo (quando ci si poteva stringere la mano 😕), oggi l'operazione diventa ufficiale 👉🏻 https://t.co/SKY7IEKrPv



Ti aspettiamo @chrzanek4 💪🏻#ForzaRamarri #Chrzanowski pic.twitter.com/WSiq0eg6Vj — Pordenone Calcio (@PordenoneCalcio) March 13, 2020

Chrzanowski nel 2016/17 ha vestito anche la maglia della , in prestito dal Lechia Danzica, senza mai esordire in . Ha giocato solo con la primavera viola, senza essere però riscattato al termine della stagione. E ora spera di ritrovare la massima serie, ma con il Pordenone.

Per quanto riguarda la foto della firma, inoltre, il Pordenone precisa di averla scattata qualche tempo fa, quando ancora non erano entrate in vigore le restrizioni relative all'emergenza Coronavirus. Ovvero "quando ancora ci si poteva stringere la mano".