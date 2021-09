Milan-Lazio, cori contro Bakayoko: la Procura Federale apre un'indagine

La FIGC ha accolto la richiesta del Milan, avanzata negli scorsi giorni e legata a quanto accaduto a margine dell'incontro tra i rossoneri e la Lazio, disputato nello scorso weekend e valido per la terza giornata di Serie A. Match, per la cronaca, concluso con la vittoria della formazione di Pioli su quella di Sarri.

Il Milan aveva comunicato ufficialmente l'intenzione di presentare un esposto alla FIGC per presunti cori discriminatori rivolti dai tifosi biancocelesti presenti a San Siro all'indirizzo di Tiémoué Bakayoko.

"In merito ai cori discriminatori all'indirizzo del nostro calciatore Tiémoué Bakayoko provenienti dal settore ospiti e avvertiti da alcuni giornalisti e spettatori, AC Milan dopo le opportune verifiche sta valutando di presentare un esposto alla FIGC".

Nella giornata di oggi la Federcalcio ha risposto tramite un comunicato ufficiale, rendendo nota l'apertura da parte della Procura Federale di un'indagine sull'accaduto.

"La Procura Federale ha aperto un’indagine a carico della SS Lazio in seguito alla denuncia presentata dall’AC Milan per cori di matrice discriminatoria dei tifosi biancocelesti ai danni del calciatore Bakayoko nel corso della gara Milan-Lazio del 12 settembre scorso. La Procura sta acquisendo i video della partita e gli atti in possesso della Questura di Milano".