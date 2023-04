Cori a Lukaku in Juventus-Inter: 171 Daspo tra i tifosi bianconeri

Sono 171 i tifosi della Juventus sottoposti al provvedimento del Daspo dalla Questura di Torino, puniti per i cori contro Lukaku in Coppa Italia.

Continua ad avere degli strascichi pesanti la vicenda che lo scorso 4 aprile aveva coinvolto direttamente Romelu Lukaku, bersagliato da cori di stampo razzista da parte di alcuni componenti della Curva Sud della Juventus.

Secondo quanto appreso dall'ANSA, la Questura di Torino ha disposto l'applicazione del Daspo per 171 tifosi bianconeri, rei di aver insultato l'attaccante belga dell'Inter.

Questo è il risultato di un'inchiesta svolta dalla Digos che, tramite audio e filmati, ha dato un nome e un cognome agli autori dei cori beceri che avevano portato alla reazione di Lukaku, intento a zittire quella parte dell'Allianz Stadium.

Sempre secondo quanto riportato dall'ANSA, quegli insulti a sfondo razziale erano stati lanciati da 250 persone.

Nel frattempo, la FIGC ha applicato l'istituto della grazia per annullare la squalifica di Lukaku, espulso per somma di ammonizioni dall'arbitro Massa: 'Big Rom' sarà dunque a disposizione di Simone Inzaghi per il ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì sera a San Siro.