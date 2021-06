Corea del Sud, è morto Yoo Sang-Chul a 49 anni: protagonista dei Mondiali del 2002

Yoo Sang-Chul, protagonista dei Mondiali del 2002 con la Corea del Sud, è morto a 49 anni a causa di un cancro al pancreas.

Yoo Sang-Chul, ex calciatore della Corea del Sud, si è spento oggi all'età di 49 anni. Una bruttissima notizia per il mondo del calcio, e non solo. Una tragica scomparsa, causata da un cancro al pancreas.

L'ex calciatore sudcoreano, grande protagonista dei Mondiali del 2002, aveva intrapreso qualche anno fa la carriera da allenatore, dopo essersi ritirato dal calcio giocato.

Ma ha dovuto rinunciare a questa carriera proprio dopo la scoperta della malattia. Yoo ha vinto il titolo nella K-League nelle fila dell’Ulsan Hyundai nel 1996 e nel 2005 e ha anche aiutato lo Yokohama F Marinos a vincere la J-League nel 2003 e 2004.

Tantissimi i messaggi di ricordo e di cordoglio che sono apparsi ovviamente sui social network.