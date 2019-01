Cordaz a DAZN: "Vivo per il calcio, il Crotone è nato per soffrire"

Ha conquistato la Serie A con il Crotone. Ha pianto la retrocessione in Serie B. Ora Alex Cordaz, portiere degli Squali e già simbolo della squadra rossoblù di questo decennio, vuole mantenere la categoria e magari provare a risalire nella massima serie. Passata questa difficile prima parte di stagione.

Nato a Vittorio Veneto, escludendo una parentesi di una stagione all'Acireale, Cordaz ha sempre militato in squadre del Nord Italia prima della chiamata del Crotone nel 2015.

Cordaz non riesce a spiegare bene il suo rapporto con Crotone, ma di certo è un posto che non vuole lasciare

Il suo Crotone è tutto o niente, le stagioni di metà classifica proprio non esistono nel vocabolario dei calabresi

"Siamo nati per soffrire. Quando sei il favorito è difficile, mi aspettavo delle difficoltà ma non così tante"

Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, Cordaz ha anche fatto parte della prima squadra senza però riuscire ad esordire causa infortunio.

Molti non lo sanno, ma Cordaz è un grande appassionato di ciclismo

Il mio 71 nella maglia era dedicato a Pantani, aveva quel numero all'ultima vittoria al Tour de France. Poi ho cambiato per dare una svolta. Quando giocavo col Treviso avevo fatto fare la maglia rosa che ho usato nuovamente a Crotone. E siamo saliti in Serie A. Forse è meglio farne un'altra...

Cordaz ha sempre visto Zenga come idolo assoluto, che nella scorsa stagione ha allenato il Crotone per qualche settimana

"Sono cresciuto col suo mito, ho iniziato in porta perchè c'era lui. Ho avuto il privilegio di lavorarci insieme, è stato emozionante e gratificante. Quando all'inizio ci parlavo mi faceva strano, avevo il suo poster in camera. Ci sentiamo ancora, dispiace per come è andata l'anno scorso. Mi piaceva anche Canizares, mi facevo i capelli bianchi prima di lui...

A quasi 36 anni, Cordaz non rimpiange nulla della sua carriera. Quel che è stato è stato, quel che sarà sarà

"Ognuno alla fine ha quello che si merita. Quello che sono adesso è stato il mio percorso. Ho sbagliato e recuperato con la mia testa. A 40 anni arriva un'altra vita e sarà dura, ma per ora non so ancora cosa potrò essere dopo. Vivo per il calcio e litigare con i miei compagni. E' troppo importante"