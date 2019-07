Coppa Italia 2019/20, il tabellone: possibile Juventus-Roma ai quarti

Sorteggiato e definito il tabellone della Coppa Italia 2019/20: ai quarti possibili incroci tra Juventus e Roma e tra Lazio e Napoli.

È stato sorteggiato e definito il tabellone della prossima Coppa 2019/20. Tutte a caccia della , detentrice del trofeo dopo la vittoria in finale contro l' lo scorso maggio.

Ai quarti di finale ci saranno i possibili incroci tra le big: spicca su tutte -, ma sono anche possibili Lazio- e -Atalanta, oltre a -. Juventus, Roma, Milan e Torino sono dallo stesso lato del tabellone, mentre dall'altro ci sono Lazio, Napoli, Inter e Atalanta.

Il fattore campo fino ai quarti di finale sarà a favore di chi avrà abbinato il numero più basso. Questi i numeri assegnati alle teste di serie: 1 Napoli, 2 Juventus, 3 Milan, 4 Inter, 5 Atalanta, 6 Torino, 7 Roma, 8 Lazio.

Agli ottavi di finale l'Inter potrebbe affrontare o , mentre il Napoli potrebbe incrociare il . Per la Juventus la possibilità di incrociare una tra e , mentre l'Atalanta potrebbe trovare la , già battuta nella semifinale della scorsa edizione.

Questo il programma dei primi tre turni eliminatori. Dal terzo in poi entreranno in gioco anche le squadre di A, le quali si incroceranno al quarto turno per stabilire le 8 che sfideranno le teste di serie.

PRIMO TURNO ELIMINATORIO (domenica 4 agosto 2019)

1 Triestina – Cavese

2 Pro Patria – Matelica

3 Virtus Francavilla – Novara

4 Reggina – L.R. Vicenza Virtus

5 Siena – Mantova

6 Monza – Alessandria

7 Ravenna – Sanremese

8 Arezzo – Turris

9 Feralpisalò – Adriese

10 Catanzaro – Casertana

11 Imolese – Sambenedettese

12 Pro Vercelli – Rende

13 Piacenza – Viterbese

14 Catania – Fanfulla

15 Carrarese – Fermana

16 Monopoli – Ponsacco

17 Südtirol – Fasano

18 Potenza – Lanusei

SECONDO TURNO ELIMINATORIO (domenica 11 agosto 2019)

1 – Vincente primo turno eliminatorio 1

2 – Vincente primo turno eliminatorio 2

3 – Vincente primo turno eliminatorio 3

4 – Vincente primo turno eliminatorio 4

5 – Vincente primo turno eliminatorio 5

6 – Vincente primo turno eliminatorio 6

7 –

8 –

9 – Vincente primo turno eliminatorio 7

10 – Vincente primo turno eliminatorio 8

11 Pordenone – Vincente primo turno eliminatorio 9

12 – Vincente primo turno eliminatorio 10

13 Stabia – Vincente primo turno eliminatorio 11

14 – Vincente primo turno eliminatorio 12

15 Trapani – Vincente primo turno eliminatorio 13

16 – Vincente primo turno eliminatorio 14

17 – Vincente primo turno eliminatorio 15

18 – Vincente primo turno eliminatorio 16

19 Virtus Entella – Vincente primo turno eliminatorio 17

20 Pisa – Vincente primo turno eliminatorio 18

TERZO TURNO ELIMINATORIO (domenica 18 agosto 2019)

1 – Vincente secondo turno eliminatorio 1

2 Sassuolo – Vincente secondo turno eliminatorio 2

3 – Vincente secondo turno eliminatorio 3

4 Vincente secondo turno eliminatorio 4 – Vincente secondo turno eliminatorio 5

5 Fiorentina – Vincente secondo turno eliminatorio 6

6 Vincente secondo turno eliminatorio 7 – Vincente secondo turno eliminatorio 8

7 Cagliari – Vincente secondo turno eliminatorio 9

8 Sampdoria – Vincente secondo turno eliminatorio 10

9 – Vincente secondo turno eliminatorio 11

10 – Vincente secondo turno eliminatorio 12

11 – Vincente secondo turno eliminatorio 13

12 Vincente secondo turno eliminatorio 14 – Vincente secondo turno eliminatorio 15

13 – Vincente secondo turno eliminatorio 16

14 Vincente secondo turno eliminatorio 17 – Vincente secondo turno eliminatorio 18

15 Udinese – Vincente secondo turno eliminatorio 19

16 Bologna – Vincente secondo turno eliminatorio 20

QUARTO TURNO ELIMINATORIO (mercoledì 4 dicembre 2019)

1 Vincente terzo turno eliminatorio 1 - Vincente terzo turno eliminatorio 2

2 Vincente terzo turno eliminatorio 3 - Vincente terzo turno eliminatorio 4

3 Vincente terzo turno eliminatorio 5 - Vincente terzo turno eliminatorio 6

4 Vincente terzo turno eliminatorio 7 - Vincente terzo turno eliminatorio 8

5 Vincente terzo turno eliminatorio 9 - Vincente terzo turno eliminatorio 10

6 Vincente terzo turno eliminatorio 11 - Vincente terzo turno eliminatorio 12

7 Vincente terzo turno eliminatorio 13 - Vincente terzo turno eliminatorio 14

8 Vincente terzo turno eliminatorio 15 - Vincente terzo turno eliminatorio 16

OTTAVI DI FINALE (mercoledì 15 gennaio 2020, mercoledì 22 gennaio 2020)

1 Napoli - Vincente quarto turno eliminatorio 1

2 Lazio - Vincente quarto turno eliminatorio 2

3 Atalanta - Vincente quarto turno eliminatorio 3

4 Inter - Vincente quarto turno eliminatorio 4

5 Milan - Vincente quarto turno eliminatorio 5

6 Torino - Vincente quarto turno eliminatorio 6

7 Roma - Vincente quarto turno eliminatorio 7

8 Juventus - Vincente quarto turno eliminatorio 8

QUARTI DI FINALE (mercoledì 29 gennaio 2020)

1 Vincente ottavo di finale 1 - Vincente ottavo di finale 2

2 Vincente ottavo di finale 3 - Vincente ottavo di finale 4

3 Vincente ottavo di finale 5 - Vincente ottavo di finale 6

4 Vincente ottavo di finale 7 - Vincente ottavo di finale 8

SEMIFINALI (Andata: mercoledì 12 febbraio 2020. Ritorno: mercoledì 4 marzo 2020)

1 Vincente quarto di finale 1 - Vincente quarto di finale 2

2 Vincente quarto di finale 3 - Vincente quarto di finale 4

FINALE (mercoledì 13 maggio 2020)

Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2