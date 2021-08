Coppa Italia 2021/2022: Rai o Mediaset? Dove vedere le partite in tv e streaming

La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset: dove vedere le partite dell'edizione 2021/2022 in tv e streaming.

La Coppa Italia 2021/2022, sarà trasmessa in tv da Mediaset. Dopo anni di Rai, i diritti esclusivi del torneo nazionale hanno cambiato padrone e per le prossime tre stagioni saranno appannaggio dell'emittente milanese.

COPPA ITALIA 2021/2022: DOVE VEDERLA IN TV

Si comincia col primo turno (i trentaduesimi di finale), in programma tra venerdì 13 agosto e lunedì 16 agosto 2021, che andrà in onda in diretta tv su Italia 1 e Mediaset 20.

DOVE VEDERE LA COPPA ITALIA IN DIRETTA STREAMING

La Coppa Italia 2021/2022 sarà visibile anche in streaming attraverso Mediaset Play, il servizio offerto da Mediaset e disponibile sul sito www.mediasetplay.mediaset.it: basterà collegarsi al portale e selezionare il canale di riferimento della partita.

PRIMO TURNO COPPA ITALIA IN DIRETTA TV