Coppa Italia 2020/2021, semifinali: date, orari e dove vedere le gare in tv e streaming

Il programma delle semifinali della Coppa Italia 2020/2021: tutte le info su come guardare le gare in tv e streaming.

La Coppa Italia decreta le sue finaliste dell’edizione 2020/2021. Sono infatti quattro le squadre rimaste ancora in corsa che si contenderanno un pass per la sfida che mette in palio il trofeo che si disputerà il prossimo 19 maggio: Inter, Juventus, Napoli, Atalanta.

Il programma prevede gare che si giocheranno con la formula andata-ritorno che si disputeranno tra il 2 ed il 10 febbraio.

LE SEMIFINALI

DATA ORA PARTITA 2 feb 20:45 Inter-Juventus - 3 feb 20:45 Napoli-Atalanta - 9 feb 20:45 Juventus-Inter - 10 feb 20:45 Atalanta-Napoli -

DOVE VEDERE LE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA IN TV E STREAMING

Le semifinali di Coppa Italia sono trasmesse dalla Rai, ovvero dall’emittente che detiene i diritti televisivi della competizione.

Tutte e quattro le gare in programma saranno visibili su Rai Uno.

Come di consueto, streaming gratuito disponibile su RaiPlay, piattaforma che consente di guardare in diretta tutta la programmazione offerta dalla Rai su dispositivi come pc, smartphone e tablet.