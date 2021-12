Coppa d'Africa 2021: tabellone, calendario, risultati e dove vederla in tv e streaming

Rinviata una prima volta e poi una seconda, sempre nel 2021 e sempre a causa della pandemia, la Coppa d'Africa in programma in Camerun si giocherà finalmente all'inizio del 2022. Sono ancora una volta 24 le nazionali pronte a darsi battaglia per uno dei tornei più prestigiosi del mondo, al quale partecipano tante stelle del panorama europeo.

Da Mohamed Salah a Kalidou Koulibaly, passando per Sadio Mané, i pezzi grossi insomma non mancano. Chi non ci sarà è Victor Osimhen, centravanti del Napoli, a causa del grave infortunio rimediato nella gara persa contro l'Inter a fine novembre.

L'articolo prosegue qui sotto

Si tratta dell'edizione numero 33 della Coppa d'Africa, competizione della quale è detentrice l'Algeria, che nel 2019 ha sconfitto in finale il Senegal per 1-0. L'albo d'oro vede primeggiare l'Egitto con 7 trionfi, seguito dal Camerun, che come detto ospiterà questa edizione, con 5.

In questa pagina tutte le informazioni sulla Coppa d'Africa 2021, che ha mantenuto la denominazione nonostante si giochi nel 2022: il tabellone, il regolamento, i risultati e dove vederla in tv e streaming.

QUANDO SI GIOCA LA COPPA D'AFRICA

La Coppa d'Africa 2021 prenderà il via domenica 9 gennaio 2022, giorno in cui si disputeranno le prime partite della fase a gruppi, e si concluderà domenica 6 febbraio, quando è invece in programma la finalissima.

SQUADRE QUALIFICATE

Camerun

Algeria

Senegal

Mali

Tunisia

Egitto

Ghana

Burkina Faso

Gambia

Costa d'Avorio

Marocco

Nigeria

Guinea

Gabon

Comore

Zimbabwe

Guinea Equatoriale

Sierra Leone

Etiopia

Malawi

Mauritania

Capo Verde

Sudan

Guinea-Bissau

REGOLAMENTO COPPA D'AFRICA

Le 24 nazionali sono state inserite in 6 gironi da 4 squadre ciascuno: si qualificano agli ottavi di finale le prime due di ogni raggruppamento, più le 4 migliori terze.

COPPA D'AFRICA IN TV E STREAMING

La Coppa d'Africa sarà trasmessa in diretta streaming da Discovery Italia: tutte e 52 le partite, come annunciato nel comunicato ufficiale, "saranno trasmesse in diretta integrale da domenica 9 gennaio su discovery+, con la finale di domenica 6 febbraio in simulcast su Eurosport dalla capitale del Camerun nazione ospitante".

COPPA D'AFRICA: I RISULTATI

GRUPPO A

9 gennaio ore 17 Camerun-Burkina Faso

9 gennaio ore 20 Etiopia-Capo Verde

13 gennaio ore 17 Camerun-Etiopia

13 gennaio ore 20 Capo Verde-Burkina Faso

17 gennaio ore 17 Capo Verde-Camerun

17 gennaio ore 17 Burkina Faso-Etiopia

GRUPPO B

10 gennaio ore 14 Senegal-Zimbabwe

10 gennaio ore 17 Guinea-Malawi

14 gennaio ore 14 Senegal-Guinea

14 gennaio ore 17 Malawi-Zimbabew

18 gennaio ore 17 Malawi-Senegal

18 gennaio ore 17 Zimbabwe-Guinea

GRUPPO C

10 gennaio ore 17 Marocco-Ghana

10 gennaio ore 20 Comore-Gabon

14 gennaio ore 17 Marocco-Comore

14 gennaio ore 20 Gabon-Ghana

18 gennaio ore 20 Gabon-Marocco

18 gennaio ore 20 Ghana-Comore

GRUPPO D

11 gennaio ore 17 Nigeria-Egitto

11 gennaio ore 20 Sudan-Guinea-Bissau

15 gennaio ore 17 Nigeria-Sudan

15 gennaio ore 20 Guinea-Bissau-Egitto

19 gennaio ore 20 Guinea-Bissau-Nigeria

19 gennaio ore 20 Egitto-Sudan

GRUPPO E

11 gennaio ore 14 Algeria-Sierra Leone

12 gennaio ore 20 Guinea Equatoriale-Costa d'Avorio

16 gennaio ore 17 Costa d'Avorio-Sierra Leone

16 gennaio ore 20 Algeria-Guinea Equatoriale

20 gennaio ore 17 Costa d'Avorio-Algeria

20 gennaio ore 17 Sierra Leone-Guinea Equatoriale

GRUPPO F

12 gennaio ore 14 Tunisia-Mali

12 gennaio ore 20 Mauritania-Gambia

16 gennaio ore 14 Gambia-Mali

16 gennaio ore 17 Tunisia-Mauritania

20 gennaio ore 20 Gambia-Tunisia

20 gennaio ore 20 Mali-Mauritania

OTTAVI DI FINALE COPPA D'AFRICA

23 gennaio ore 17 Seconda gruppo A vs Seconda gruppo C

23 gennaio ore 20 Prima gruppo D vs Terza gruppo B/E/F

24 gennaio ore 17 Seconda gruppo B vs Seconda gruppo F

24 gennaio ore 20 Prima gruppo A vs Terza gruppo C/D/E

25 gennaio ore 17 Prima gruppo B vs Terza gruppo A/C/D

25 gennaio ore 20 Prima gruppo C vs Terza gruppo B/D/F

26 gennaio ore 17 Prima gruppo E vs Seconda gruppo D

26 gennaio ore 20 Prima gruppo F vs Seconda gruppo E

QUARTI DI FINALE COPPA D'AFRICA

29 gennaio ore 17

29 gennaio ore 20

30 gennaio ore 17

30 gennaio ore 20

SEMIFINALI COPPA D'AFRICA

2 febbraio ore 20

3 febbraio ore 20

FINALE 3°-4° POSTO COPPA D'AFRICA

6 febbraio ore 17

FINALE 1°-2° POSTO COPPA D'AFRICA