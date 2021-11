Due trofei della Copa Libertadores vinti, a testa. Un successo nel 2020 per una, uno nel 2019 per l'altra. Palmeiras-Flamengo, finalissima della 'Champions sudamericana' era per molti la gara più scontata, vista la coppa alzata dai due club brasiliani nell'ultimo biennio. Di fronte per l'ultimo atto, dopo il lungo percorso iniziato ad aprile, non hanno deluso le aspettative. A sollevare il trofeo CONMEBOL è stato però il Verdão.

Pronti via, la finale di Libertadores era iniziata immediatamente col botto: lancio lungo dalla difesa, retroguardia del Flamengo beffata dallo scatto di Mayke, abile a mettere in mezzo per l'accorrente Veiga per il vantaggio del Palmeiras.

Un Flamengo anche sfortunato, che deve rinunciare a Filipe Luis alla mezzora per infortunio, faticando a trovare il varco giusto per mettere in difficoltà Weverton e la difesa campione in carica della competizione. Il Palmeiras è più propositivo, ma perdona lasciando il risultato invariato fino al 72'.

Ci pensa l'uomo più atteso della finale e della competizione, quel Gabigol già decisivo nel 2019, a pareggiare la sfida: ingresso in area sulla sinistra, mancino in diagonale e Alves battuto per consentire al Flamengo di sognare il titolo, prolungando la gara fino ai supplementari.

Non basta, perchè il Palmeiras è più deciso e il Flamengo troppo disattento nella linea a quattro. Tanto che David Luiz pensa troppo al da farsi e Andreas Pereira si fa beffare in maniera clamorosa il pallone da Deyverson, entrato in campo quattro minuti prima.

Erroraccio dell'ex Lazio e lacrime di gioia per l'autore del 2-1. Ovvero il risultato finale, che permette al Palmeiras di essere doppiamente Campione in carica, ottenendo due titoli di fila vent'anni dopo la doppietta del Boca Juniors.

IL TABELLINO

PALMEIRAS-FLAMENGO 2-1 dts

MARCATORI: 5' Veiga (P), 72' Gabigol (F), 95' Deyverson (P)

PALMEIRAS (4-4-2): Weverton; Mayke (108' Menino), Gomez, Luan, Piquerez (113' Felipe Melo); Scarpa, Ze Rafael (82' B. Danilo), Danilo (70' De Paula Carreiro), Veiga (91' Deyverson); Dudu (77' Ribeiro), Rony

FLAMENGO (4-2-3-1): Diego Alves; Isla (79' Matheuzinho), Rodrigo Caio, David Luiz, Filipe Luis (32' Rene); Willian Arão, Andreas Pereira (111' Pedro); Everton Ribeiro (63' Michael), De Arrascaeta (111' Vitinho), Bruno Henrique (91' Kenedy); Gabigol. All. Renato Gaucho

Arbitro: Pitana

Ammoniti: Gabigol (F), De Arrascaeta (F), Caio (F), Piquerez (P), Gomez (P), Felipe Melo (P)

Espulsi: -