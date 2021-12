I convocati del Senegal per la Coppa d'Africa: presente anche Koulibaly

Nonostante i venti di un altro rinvio, alla fine la Coppa d'Africa si disputerà regolarmente: Samuel Eto'o, presidente della Federcalcio camerunese, ha confermato la rassegna continentale che si svolgerà in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio, lasciando cadere ogni ipotesi di slittamento dovuta all'emergenza pandemica.

Le varie nazionali stanno comunicando le liste dei convocati che prenderanno parte all'evento: il Senegal, una delle candidate alla vittoria finale e finalista perdente nell'ultima edizione, ha chiamato quattro giocatori militanti nella nostra Serie A.

Tra questi, il più rappresentativo è certamente Kalidou Koulibaly, attualmente ai box per infortunio: il difensore del Napoli è però in procinto di rientrare, giusto in tempo per aiutare la sua nazionale nel girone iniziale con Zimbabwe, Guinea e Malawi.

Gli altri tre 'italiani' sono il cagliaritano Keita Balde, il milanista Fode Ballo-Touré e il bolognese Ibrahima Mbaye. Ecco la lista completa.

Portieri: Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seny Dieng.

L'articolo prosegue qui sotto

Difensori: Bouna Sarr, Saliou Ciss, Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cisse, Abdou Diallo, Ibrahima Mbaye, Abdoulaye Seck, Fode Ballo-Touré, Cheikhou Kouyate.

Centrocampisti: Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Nampalys Mendy, Idrissa Gana Gueye, Moustapha Name, Loum Ndiaye, Joseph Lopy.

Attaccanti: Sadio Mané, Ismaila Sarr, Bamba Dieng, Keita Balde, Habib Diallo, Boulaye Dia, Famara Diedhiou, Mame Baba Thiam.