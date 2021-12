I convocati del Milan: Theo Hernandez c'è, torna Giroud

Theo Hernandez c'è. Il Milan ha comunicato la lista dei giocatori convocati da Stefano Pioli per il big match di questa sera contro il Napoli e il nome del terzino francese, influenzato da qualche giorno, è regolarmente presente. Theo, in ballottaggio alla vigilia con Kalulu e Ballo-Touré, potrebbe dunque partire titolare contro i partenopei.

Resta in dubbio la presenza del francese dal primo minuto. La buona notizia per i rossoneri è comunque il recupero del terzino nonostante le parole proferite da Pioli in conferenza stampa alla vigilia della gara.

L'altra novità nell'elenco dei convocati del Milan è la presenza di Olivier Giroud, appena tornato ad allenarsi assieme ai compagni e arma in più di Pioli per la sfida al Napoli. Il francese si era infortunato il 24 novembre in casa dell'Atletico Madrid.

Out invece Pietro Pellegri, ancora alle prese con l'infortunio muscolare patito nella garan di San Siro contro la Salernitana.

